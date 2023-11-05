髮量富翁！趙露思毛燥髮養護　3步驟擊退秋冬「掉髮、頭皮癢」危機

實習記者施至真／綜合報導

中國女星趙露思堪稱髮量富翁，擁有一頭羨煞眾人的絕美長髮，以及話題高顱頂。她絲毫不吝嗇在小紅書分享自己養髮的第一步就是「養護頭皮」，將頭皮照護好，就能避免乾操、敏感問題，更是不用擔心毛躁、掉髮，養護3步驟先筆記，擊退秋冬掉髮、乾癢危機。

▲趙露思養髮第一步驟是「顧好頭皮」。（圖／翻攝小紅書@趙露思，下同）



＃先調理頭皮

趙露思在小紅書分享「護理頭髮秘笈」，她表示如果頭髮長期有問題，ㄧ定要先調理頭皮，像是她長時間拍戲，需要大量噴髮膠，並且有染燙問題，因此頭皮特別敏感，尤其秋冬天氣變化大，會有乾癢、斷髮困擾，就需要將洗髪精改成「敏感頭皮保濕款」，先舒緩、鎮定頭皮；等頭皮狀況穩定後，換成「蓬鬆強韌款」不毛躁、同時打造蓬鬆高顱頂！

＃頭髮要吹乾

頭皮半乾時更容易出油，另外，濕髮時毛鱗片屬於張開的狀態，因此比乾髮時更脆弱。將頭髮吹乾、髮尾吹順，能減少毛躁問題，絕對不要因為嫌吹頭髮很麻煩，就讓它自然風乾，反而讓毛躁問題纏身。

＃頭皮精華是救星

秋冬掉髮屬於季節性掉髮，雖然不用太擔心，但使用頭皮精華仍可以預防大量落髮問題。在洗完頭、吹乾頭髮後，使用少許精華液按摩頭皮，可以促進頭皮血液循環，並幫助保濕、舒緩，讓髮質更強韌。

除了擊退秋冬掉髮、頭皮癢的問題，再加碼3款開架熱賣款洗髮精，一次幫你修護頭皮和髮質。

1. 巴黎萊雅 黃金胜肽柔韌修護洗髮露

在節目《女人我最大》中激推的巴黎萊雅「黃金胜肽柔韌修護洗髮露」，被譽為頭髮的膠原蛋白，能兼顧頭皮清爽並強韌髮絲，一次幫你解決頭皮出油，及髮絲不滑順的困擾。

▲巴黎萊雅 黃金胜肽柔韌修護洗髮露。（圖／翻攝屈臣氏）



2. Bioliss 植旅乳木果油洗髮精

日本高絲旗下髮品Bioliss，添加濃厚100%自然來源的乳木果油，幫助髮根到髮尾能根根包覆，發揮最極致的深層修護保濕效果，洗完頭後，散發柔和玫瑰和黑醋栗的香氣，實在太療癒了！

▲Bioliss 植旅乳木果油洗髮精。（圖／翻攝寶雅）



3. 森歐黎漾 絲絨牡丹護色洗髮精

染燙與受損髮必備！0矽靈讓頭皮清爽無負擔，泡沫綿密細緻，洗完彷彿頭皮毛孔都在呼吸，注入多種花萃精華與高濃度玻尿酸，讓頭髮更有光澤，在髮絲外層形成保護膜，減少毛鱗片傷害，長效呵護秀髮。

▲森歐黎漾 絲絨牡丹護色洗髮精。（圖／翻攝森歐黎漾官網）