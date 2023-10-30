高段位勾魂秘訣！性感偽體香讓人找不到破綻

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

想要成為氛圍感美女，除了妝容要到位之外，身體也要擁有迷人香氣，只是噴香水段位還不夠，打造零做作偽體香，沐浴產品就是關鍵，以下就盤點多款厲害香氛單品，用它們絕對迷死人。

＃那木瓦 蜜桃X雪松嫩白精油香氛沐浴露，售價1200元

由名模王心恬打造的香氛品牌那木瓦，以洗澡為日常療癒時光為主題，推出香氛等級的沐浴露，其中，蜜桃X雪松嫩白精油香氛沐浴露清甜的香氣不僅迷人，裡面更是添加冰河礦物泥，可以幫助身體帶走多餘油脂，洗完不會感受到滑膩不適，厲害的香味讓人難以忽略。

＃VANA 樺樹禮讚沐浴露，售價680元

擅長以北歐為靈感創作出療癒身心香氛的VANA這次也推出森林系沐浴露，具有大自然氣息的天然植萃香氣，可以打造出放鬆氛圍，讓洗澡也成為療癒舒壓的一件事情，同時裡面添加白樺樹精華與金縷梅成分，能夠加強收斂，並調理油性肌膚。

＃倫士度 去味沐浴露，售價299元

特別針對熟齡的40代男性所設計，擺脫身上不好的氣味，倫士度推出能夠去除熟男氣味的單品，裡面運用獨家科技以及清潔成分，可以幫助型男帶走身上油膩感以及髒污，重現清新好聞的沐浴過後氣息，獨特設計真的讓人很心動想嘗試。