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比法規還嚴格的有機認證！寶寶跟媽媽都可以用的修護霜

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記者李薇／台北報導

嬰兒肌膚僅有成人1/10的厚度，需要極溫和的保養，在洗沐產品上不僅要小心謹慎，保養產品更是要慎選，以下就盤點這幾款受到嚴格有機標準評鑑的保養品，寶寶用也很放心。

＃Bamford 寶寶溫和滋養霜，42g、售價900元

▲Bamford,香緹卡,舒特膚,寶寶,保養,。（圖／品牌提供）

創辦人Carole Bamford在1976年，帶女兒艾莉絲（Alice）在花園散步時，注意到自己栽種的玫瑰因鄰居噴灑的殺蟲劑而凋零，所以開始了有機領域的鑽研，進而創立Bamford品牌，以天然有機甚至自己栽種的植物成分，打造更溫和又有效的保養；現在，她想兌現當時對女兒的呵護，推出全新的母嬰系列，獲得英國土壤協會COSMOS有機認證，更甚法規的嚴格標準，這支滋養霜必須具有95%有機認證天然成分，融合乳木果油、荷荷巴油和玫瑰果油，滋潤肌膚也很安心。

＃香緹卡 山茶花嫩膚霜，售價1750元

▲Bamford,香緹卡,舒特膚,寶寶,保養,。（圖／品牌提供）

提到香緹卡很多人馬上聯想到鑽石精華液或是慈善彩妝系列，但其實品牌高水準的保養成分研究，也應用在寶寶產品之中，可以說是讓人連想都想不到的隱藏版好物，更是同時也拿下COSMOS有機認證，採用100%天然成分，蘊含瓊崖海棠油及山茶花籽油，是一款全身都可以塗抹的萬用霜。

＃舒特膚 Baby舒緩修護霜，售價490元

▲Bamford,香緹卡,舒特膚,寶寶,保養,。（圖／品牌提供）

為敏感性肌膚量身打造的舒特膚也曾推出寶寶系列的單品，其中，這一款修護霜裡面添加有機金盞花萃取與維他命原B5成分，可以舒緩臉部肌膚乾燥，加強潤澤保濕，不管是嬰幼童或新生兒都可以使用，局部加強預防乾燥刺癢。

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關鍵字：

Bamford, 香緹卡, 舒特膚, 寶寶, 保養

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