▲「泰國第一神顏」黛薇卡霍恩穿Giambattista Valli 2023高級訂製服出席寶格麗珠寶展，氣勢驚人。（圖／翻攝davikah IG）

記者陳雅韻／台北報導

被譽為「泰國第一神顏」的31歲女星黛薇卡霍恩（Davika Hoorne），日前以寶格麗（BVLGARI）品牌之友身分出席高級珠寶展，她身穿義大利高級訂製服品牌Giambattista Valli 2023兩截式禮服亮相，不僅露出招牌22吋螞蟻腰，魚尾剪裁的透膚裙還讓她的美腿若隱若現，配上寶格麗頂級珠寶，女神氣場無敵。



▲黛薇卡霍恩的魚尾黑紗裙讓美腿若隱若現。（圖／翻攝davikah IG）

31歲的黛薇卡霍恩是泰國與比利時混血兒，不僅擁有立體又精緻的五官，身高175公分的她也是天生衣架子，加上後天努力運動，練就魔鬼身材，且她不是花瓶角色，演技備受肯定，24歲時以電影《戀愛療診中》獲封泰國金天鵝電影獎影后，高人氣的她在IG已有1799萬粉絲追蹤，精品品牌也爭相與她合作，Gucci今年邀她出任泰國第一位品牌大使，寶格麗也封她為品牌之友。



▲黛薇卡霍恩佩戴寶格麗Magnifica系列Imperial Spinel頂級尖晶石與祖母綠項鍊。（圖／翻攝davikah IG）

出席寶格麗高級珠寶展當天，黛薇卡身穿Giambattista Valli 2023高級訂製服，黑紗蓬袖短上衣搭配魚尾蓬裙，氣勢已贏了一大截，又搭配寶格麗鑲嵌1顆重達131.21克拉枕形切割帕米爾高原尖晶石的Magnifica系列Imperial Spinel尖晶石與祖母綠項鍊、Eden the Garden of Wonders系列Spinel Pulse尖晶石與鑽石耳環以及3.69克拉正方形枕形切割哥倫比亞祖母綠戒指，輕鬆成為全場焦點。





▲寶格麗Magnifica系列Imperial Spinel 頂級尖晶石與祖母綠項鍊，主石為重約131.21克拉枕形切割帕米爾高原尖晶石。（圖／寶格麗提供）