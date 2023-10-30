吃鳳梨私密處飄香？營養師曝真相：生活習慣影響較大

▲吃鳳梨私密處會變香並未獲研究證實。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活壓力大，不少女生都有異味搔癢的困擾，也就開始更重視私密處保養，營養師高敏敏指出，關於吃蘑菇會臭、吃鳳梨會香的說法，現階段尚未有研究直接證實，反而是不良的飲食和生活習慣，對私密處環境健康影響較大，營養師教你這樣吃，散發天然香。

#優酪乳、優格

營養師高敏敏指出，好菌可以幫助私密處維持弱酸性環境，同時抑制壞菌滋生。

#鳳梨、芭樂、奇異果

鳳梨、芭樂和奇異果皆含有豐富維生素C，能幫助促進黏膜防護力，進一步維持陰道弱酸性環境。

#蔓越莓、藍莓

蔓越莓和藍莓含有前花青素，對細菌有抗沾黏能力，使細菌不易附著。

#毛豆、黃豆、黑豆

毛豆、黃豆、黑豆中，皆含有天然荷爾蒙，能有效幫助滋潤私密處。

#多喝水

多喝水好處多多，多喝水就能多排尿， 讓致病菌從體內排出，幫助降低感染機率。

#少吃重口味和少碰菸酒

刺激性食物容易改變私密處的pH值，當黏膜的防護力降低，細菌就會增多，也容易讓私密處產生異味。

除了以上6點以外，高敏敏教你這樣做能維持私密處健康，首先上完廁所要由前往後擦，避免細菌亂竄，以及定期更換內褲及護墊，避免細菌累積，性行為完記得要小便，能幫助帶走細菌，同時不穿緊繃褲子，潮濕悶熱易感染發炎，最後要擁有充足睡眠，提升免疫力才能減少感染的復發機率。