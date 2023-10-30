小心胃食道逆流！營養師曝6大NG飲食習慣：常吃宵夜也上榜

▲營養師提醒有些飲食習慣會引起胃食道逆流，甚至加重情況。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

「喝咖啡、吃甜食又讓你胃食道逆流了嗎？」這句廣告詞大家都聽過，而這也是許多人的寫照。營養師陳心驊（菲菲）就表示，現代人因飲食型態的改變，腸胃道症狀越發常見，但她就提醒，胃食道逆流除了「火燒心」、胃灼熱、嘔酸水等常見症狀，還有許多非典型症狀要多多留意，她也指出胃食道逆流的6大NG飲食習慣，快來看看你中了幾個？

首先陳心驊表示，「胃食道逆流」意指原本在胃裡的內容物，例如空氣、胃酸、食物，逆流至食道或口腔，進而引發的傷害與不適症狀，比較常見的逆流生理機制是由於食道與胃連接的括約肌，因某種原因發生鬆弛、無法正常閉合，使得胃部內容物逆流至食道。

而胃部因為有胃黏膜的保護，所以受得了胃酸，然而當胃酸逆流至食道或口腔等本不耐酸的器官，就會導致這些器官的傷害。也因此除了常見的火燒心、胃灼熱、嘔酸水等症狀，也要多多留意其他非典型症狀，包含食道發炎腫脹、異物感、咳嗽，傷害到聲帶也會出現聲音沙啞，也會使口腔菌叢生態被破壞，導致蛀牙、琺瑯質受損、口臭等狀況發生，而如果有非心因性的心痛、胸痛，就要儘早就醫檢查。

除了胃酸逆流的各種症狀要多注意外，以下6大NG飲食習慣容易引發、甚至加重胃食道逆流，一定要避開。

＃喜歡吃甜食



甜食會促使胃酸分泌，加重逆流或疼痛。

＃吃東西又急又快



消化不良會增加胃食道逆流，同時吃進空氣導致腹脹。

＃飲食高油脂



油脂會減緩胃部蠕動，增加食物停留時間。

＃經常吃宵夜



夜間進食或晚餐吃大量，來不急消化完即就寢。

＃喜歡喝碳酸飲料



大量氣體引起腹脹，增加食道括約肌壓力。

＃經常吃到撐



胃部被撐大，會減低食道括約肌閉鎖。

除了平常飲食要注意避免高油高糖食物、酒精、辛辣食品、不吃宵夜、碳酸飲料等，腹部壓力過大（肥胖、緊身衣褲、懷孕）、藥物（哮喘、止痛藥）或其他疾病也會引發胃食道逆流，也要多注意。

