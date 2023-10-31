fb ig video ETtoday search mobile

換季掉髮暴增！皮膚科醫師教2招「減緩落髮」：洗髮前後要注意

>

▲▼ 換季掉髮暴增！皮膚科醫師教2招改善法 。（圖／翻攝IG）

▲皮膚科醫師教2秘訣幫助減緩換季掉髮狀況，養回豐盈健康髮絲。（圖／翻攝IG@skuukzky）

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖、翻攝IG@rahuabeauty

近來氣溫溜滑梯般下降，日夜溫差越來越大，正式進入換季，你是否也發現最近頭髮好像越掉越多？皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上指出，秋天是掉髮最多的季節，由夏進入秋的換季時節掉髮就會大增，不過也別太擔心，只要做好以下2大重點，就能幫你減緩掉髮狀況，把秋季的掉髮養回來。

▲▼ 換季掉髮暴增！皮膚科醫師教2招改善法 。（圖／翻攝IG）

＃洗頭吹髮的注意事項

劉醫師表示，洗頭前最好先提前把頭髮梳開梳順，不要在洗頭過程才去梳頭髮，容易扯斷頭髮、增加掉髮；且洗頭後不要長時間用濕毛巾包著，要儘快吹乾；吹頭髮時熱風要離頭髮遠一點，先撥開吹乾頭皮頭髮，再調到冷風將髮絲完全吹乾，整個過程注意不要硬扯、硬梳頭髮，這樣洗吹出來的頭髮就會又順又蓬鬆。

▲▼ 換季掉髮暴增！皮膚科醫師教2招改善法 。（圖／示意圖／達志影像）

＃飲食調整

一說到改善掉髮、幫助生髮，很多人就會覺得要吃黑芝麻、堅果，但劉醫師提醒，吃這些反而可能加重本來的掉髮問題，真正該多吃的是菠菜、含硒食物、雞蛋、豌豆、牛肉、貝類食物等；另外，千萬不要因為減肥而不吃主食，要吃足蛋白質和碳水，頭髮才更有生命力。


最後劉醫師提醒，如果換季都過了，頭髮還是大把大把的掉，表示脫髮問題已經存在了，上述的食補內調這些只能是輔助作用，建議可在經過醫師的看診建議下，以外用和內服來改善掉髮狀況。

一般來說會外用米諾地爾，米諾地爾通過擴張血管、增加循環，讓毛囊獲取更多營養，是美國FDA批准認證的脫髮剋星。建議女性用2%米諾地爾，男性用5%米諾地爾，怕油的人可選擇擦劑就會比較清爽，用的時候可以搭配上藥器，且最少堅持3個月以上。

►頭髮掉不停？日本專家教吃5種「防掉髮食物」　第1還能助減肥

►白髮狂冒快吃！營養師教「抗白髮飲食」多吃6食物＋改掉1件事

►皮膚科醫師曝「秋後爆痘症候群」劇增！做好3招改善「煥膚瓶頸」

 

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

頭皮, 頭髮, 頭皮護理, 保養, 養髮, 掉髮, 落髮, 脫髮, 防脫, 改善, 預防, 換季, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

「產出菁英最多」的3大星座！Top 1有完美主義，對自己要求高又夠狠

「產出菁英最多」的3大星座！Top 1有完美主義，對自己要求高又夠狠

一年花七位數保養！55歲伊能靜親揭「臉不垮」秘訣　

一年花七位數保養！55歲伊能靜親揭「臉不垮」秘訣　

看到貓咪上樓還下樓？測試你是左腦人還是右腦人

看到貓咪上樓還下樓？測試你是左腦人還是右腦人

「泰國第一神顏」大秀螞蟻腰　配頂級珠寶氣場無敵 小心胃食道逆流！營養師曝6大NG飲食習慣：常吃宵夜也上榜 趙又廷《問心》8經典台詞：真話很傷人，但總得有人說 吃鳳梨私密處飄香？營養師曝真相：生活習慣影響較大 換季掉髮暴增！皮膚科醫師教2招「減緩落髮」：洗髮前後要注意 養出易瘦體質！營養師教「提高基礎代謝率」6秘訣：吃太少反而NG 表面與私下反差超大的三大星座！TOP 1高冷冰山對親友簡直溫柔小貓

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面