換季掉髮暴增！皮膚科醫師教2招「減緩落髮」：洗髮前後要注意

▲皮膚科醫師教2秘訣幫助減緩換季掉髮狀況，養回豐盈健康髮絲。（圖／翻攝IG@skuukzky）

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@rahuabeauty

近來氣溫溜滑梯般下降，日夜溫差越來越大，正式進入換季，你是否也發現最近頭髮好像越掉越多？皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上指出，秋天是掉髮最多的季節，由夏進入秋的換季時節掉髮就會大增，不過也別太擔心，只要做好以下2大重點，就能幫你減緩掉髮狀況，把秋季的掉髮養回來。

＃洗頭吹髮的注意事項



劉醫師表示，洗頭前最好先提前把頭髮梳開梳順，不要在洗頭過程才去梳頭髮，容易扯斷頭髮、增加掉髮；且洗頭後不要長時間用濕毛巾包著，要儘快吹乾；吹頭髮時熱風要離頭髮遠一點，先撥開吹乾頭皮頭髮，再調到冷風將髮絲完全吹乾，整個過程注意不要硬扯、硬梳頭髮，這樣洗吹出來的頭髮就會又順又蓬鬆。

＃飲食調整



一說到改善掉髮、幫助生髮，很多人就會覺得要吃黑芝麻、堅果，但劉醫師提醒，吃這些反而可能加重本來的掉髮問題，真正該多吃的是菠菜、含硒食物、雞蛋、豌豆、牛肉、貝類食物等；另外，千萬不要因為減肥而不吃主食，要吃足蛋白質和碳水，頭髮才更有生命力。



最後劉醫師提醒，如果換季都過了，頭髮還是大把大把的掉，表示脫髮問題已經存在了，上述的食補內調這些只能是輔助作用，建議可在經過醫師的看診建議下，以外用和內服來改善掉髮狀況。

一般來說會外用米諾地爾，米諾地爾通過擴張血管、增加循環，讓毛囊獲取更多營養，是美國FDA批准認證的脫髮剋星。建議女性用2%米諾地爾，男性用5%米諾地爾，怕油的人可選擇擦劑就會比較清爽，用的時候可以搭配上藥器，且最少堅持3個月以上。