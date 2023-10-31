王文洋千金打造凱特王妃愛牌Grace Han！「5款優雅新包」倫敦旗艦店登場

記者鮑璿安／台北報導

英國凱特王妃曾多次拎著Grace Han包款出席公開活動，讓品牌一夜爆紅，幕後推手是台塑集團創辦人王永慶孫女王思涵，她2019年在倫敦開第一家實體店面，如今熬過疫情低潮迎來盛大重啟，帶來品牌標誌性元素情書Love Letter系列、芭蕾課 Ballet Lesson系列變奏的5款新包，保留優雅質感全新登場。

▲（左起）好萊塢女星嘉貝菈王爾德、品牌創辦人王思涵與星二代攝影師藝術家柔伊季默現身倫敦旗艦店 。（圖／品牌提供）

▲嘉貝菈王爾德示範新款珍珠藍芭蕾課百摺中帆布托特包 。（圖／品牌提供）

▲（依序）芭蕾課百摺帆布中托特包珍珠藍、情書小手提包泥土棕。（圖／品牌提供）

英國奢侈配飾與皮具品牌Grace Han向來以低調、優雅風格與精湛工藝為特色，歡慶倫敦旗艦店於疫情後盛大重啟，本次推出五樣新包款，曾被凱特王妃相中的「Love Letter」情書系列延伸出黑色、泥土棕小手提包，另一大標誌性芭蕾課系列，如芭蕾舞裙翩翩起舞的百褶線條被保留，將硬挺的皮革以折疊熨燙方式化作提把，新推珍珠藍、煙燻棕與黑色三色，豐富日常百搭選擇。好萊塢女星嘉貝菈王爾德（Gabriella Wilde）也現身倫敦旗艦店，示範以水藍針織衫與牛仔褲Casual Chic穿搭，搭配新款珍珠藍芭蕾課百摺中帆布托特包，盡顯優雅姿態。

▲展覽內容除了有Grace的作品，還有她的靈感來源母親王陳靜文的畫作 。（圖／品牌提供）

品牌同時在10月26日到11月4日於克倫威爾藝術場（Cromwell Place）舉行的「倫敦亞洲藝術展」參展，展覽內容除了有Grace的作品，她的靈感來源母親王陳靜文的畫作《浪靜》、《境》、《躍動》、《川流》，也會共同聯展。





▲Valextra 「Bucket」包款靈感來自品牌第一家米蘭旗艦店的櫥窗，擁有簡約線條和外部口袋設計。（圖／品牌提供）

Quiet Luxury風潮象徵了安靜質感的最高境界，此風格為代表的品牌Valextra，以義大利工藝結合極簡設計打造最新2023秋冬包款「Bucket」，靈感來自Valextra第一家米蘭旗艦店的櫥窗，簡約線條和外部口袋設計就是最大的辨識度來源，毫無鮮明的Logo設計，以燙金字樣書寫包款獨一無二的編號，恰好步上了雋永時尚的軌道。而巧妙之處在於，雙提把設計狀神似兔子耳朵，同時透過可自由調節長度的提把，輕鬆變化手拿方式，使得提把與包身垂直或是平行，皆有不同簡潔風貌。