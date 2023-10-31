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星巴克店王換了！　「全台最夢幻門市」一開幕就當冠軍

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▲星巴克花蓮理想門市。（圖／業者提供）

▲星巴克花蓮理想門市一開幕就人氣爆棚。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克長年店王終於換人當啦！全台超過560間店的星巴克，打卡人氣王「花蓮洄瀾門市」已經盤據數年冠軍，今年終於由9月底在花蓮理想大地內的「理想門市」拔得頭籌，星巴克表示理想門市開幕後就直接拿下冠軍，還因人潮眾多，足足讓原本火車站至理想大地的車程時間多上10分鐘。

▲星巴克理想門市排隊。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲星巴克理想門市每天一開門就會出現排隊人潮。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「花蓮理想門市」位於花蓮理想大地度假村內，坐擁海岸山脈與中央山脈，外觀擁有歐式浪漫風情。搭配落羽松四季變化與湖面倒影，整體氛圍就像是風景油畫一般，讓人有種置身於歐洲的錯覺，該門市為花蓮市區往南的主要休息站，結合花蓮好山好水的景致，照片一拍根本就在童話世界裡，開幕之前就預計會成為繼洄瀾門市之後打卡的新亮點，9／28開幕後果然人潮爆翻，一開門就出現排隊人潮。

▲星巴克花蓮理想門市。（圖／業者提供）

星巴克商品部孫秀蕙部長表示，花蓮理想門市因為所在的位置跟周邊氛圍都相當強烈，幾乎是一開幕就變成打卡店王，人潮跟業績都相當亮眼，由於跟洄瀾門市僅有15分鐘車程，有許多民眾都是一次去2間一起打卡，原本從火車站到門市車程約20分鐘，因人潮太多的原因，所以現在大概要花30分鐘車程才能抵達。

▲星巴克花蓮理想門市。（圖／業者提供）

目前星巴克在台門市數超過560間，比去年同期的550間略增，以在地文化特色、建築等為主體設計的「特色門市」，在台約超過50間，佔整體門市數10%，業者表示，特色店消費者內用比例高，但業績跟人潮都較一般門市多出20%。

關鍵字：

星巴克, 店王, 理想門市, 洄瀾門市

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