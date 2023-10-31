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溫慶珠私密空間「伊莎閣樓」首度曝光　秋冬中性廓形混合刺繡縫珠如藝術品

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記者鮑璿安／台北報導

台灣設計師品牌ISABELLE WEN溫慶珠兼具時髦和復古美學，擅長將生活織羅成藝術作品，日前舉辦2023秋冬時尚藝展，在位於中山北路五段的流行事業總部「伊莎閣樓」登場，此地是溫慶珠設計織造的源頭，本次結合最新秋冬服飾以及多幅私人藝術收藏，同步首度對外曝光。

▲ISABELLE WEN溫慶珠。（圖／品牌提供）

▲ISABELLE WEN溫慶珠。（圖／品牌提供）

▲ISABELLE WEN溫慶珠個人創作私領域「伊莎閣樓」以及歷年藝術藏品首度公開。（圖／品牌提供）

溫慶珠從小受到藝術的洗禮，兒時經常看見母親在家中習張大千從巴西寄來的畫稿作畫，因此在她往後的服裝設計手稿中，依然會使用山毛筆、宣紙、山河紙等素材創作，此次以主題「藝術天生」邀請當代藝術家李承道籌劃策展，結合服裝、個人畫作、攝影結合歷年收藏於伊莎閣樓展出，她提到，「品牌使用印度進口的精緻布料已經十多年了，這些布料美的像天上的繁星，總是給我無限的靈感。而這些布料的外包裝麻布，是我一直以來很想使用在繪畫上的面料，期待了好幾年，這次總算能跟大家分享。」

▲ISABELLE WEN溫慶珠。（圖／品牌提供）

▲ISABELLE WEN溫慶珠。（圖／品牌提供）

▲ISABELLE WEN溫慶珠。（圖／品牌提供）

▲ISABELLE WEN 2023秋冬系列混合刺繡雪紡與細膩的珠飾網紗，結合中性輪廓。（圖／品牌提供）

ISABELLE WEN 2023秋冬依舊堅守品牌一貫的華麗色彩，刺繡雪紡與精緻細膩的珠飾網紗，裝點在中性的廓形襯衫以及外套中，宛若寶石般的晶鑽亮珠亦可細細欣賞，形成少見的碰撞效果，奢華且依然帥氣；選用男士的西裝面料、喀什米爾針織與各種長度的外套大衣款式，以層次感強化襯托，打造出新穎的三件套同質同色系背心、西裝外套、西褲，可滿足日常混搭。

▲Grace Han 。（圖／品牌提供）

▲展覽內容除了有Grace的作品，還有她的靈感來源母親王陳靜文的畫作 。（圖／品牌提供）

台灣設計在海外發光，英國奢侈配飾與皮具品牌Grace Han幕後推手是台塑集團創辦人王永慶孫女王思涵，引領品牌以低調、優雅風格與精湛工藝為特色，為歡慶倫敦旗艦店於疫情後盛大重啟，Grace Han同時在10月26日到11月4日於克倫威爾藝術場（Cromwell Place）舉行的「倫敦亞洲藝術展」參展，展覽內容除了有Grace的作品，她的靈感來源母親王陳靜文的畫作《浪靜》、《境》、《躍動》、《川流》，也會共同聯展。

關鍵字：

ISABELLE WEN, 溫慶珠

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