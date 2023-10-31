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星巴克耶誕熊防塵塞超可愛！　上百款節慶系列11／2登場

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▲星巴克2023耶誕系列新品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克2023耶誕系列新品。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

一年一度的星巴克最大耶誕商品檔期即將登場，今年仍然是滿滿的可愛風！近期推出受到許多民眾喜愛的防塵塞，在耶誕節由星巴克熊穿上紅衣扮成老公公登場，怎麼看都超可愛！且輕便好攜帶，一下就把平凡的星巴克杯變得超療癒，此外還有馬克杯、外帶杯、禮盒吊飾跟包款等超過百項商品登場，讓你今年過節一定找得到喜歡的，而季節飲品太妃核果風味那堤與節慶系列均將在11／2開賣。

▲星巴克2023耶誕系列新品。（圖／記者蔡惠如攝）

星巴克今年耶誕新品，以耶誕老公公收到很多孩童的願望卡片為發想，將禮物細心包裝並打上紅色緞帶後，準時地在耶誕夜分送禮物給孩童們。動物小幫手開心地著手佈置耶誕樹和溫暖的家，接著打開家門熱情地迎接家人們再度聚首，宣布溫馨的耶誕派對即將開始，以這樣的氛圍延伸到相關商品，希望消費者也能帶回此種溫馨美妙的心意。

▲星巴克2023耶誕系列新品。（圖／記者蔡惠如攝）

除了冬季充滿暖心氛圍的設計巧思之外，還有把杯蓋變成水晶球，搖一搖就很療癒的超可愛商品，以及化身耶誕老公公、馴鹿、小精靈等角色的星巴克熊防塵塞，都是用小設計就能產生小感動的節慶款，推出的杯款則有滿滿的節慶元素，有雪的窗景、紅綠為主的風格，充滿歡樂感的派對單品，讓使用者只要一看就能感染開心氣息。

耶誕季節飲品「太妃核果風味那堤」也將在11／2正式上市，自2001年上市以來已成為一種耶誕儀式感，使用現蒸絲滑牛奶加上經典濃縮咖啡，結合香濃的太妃核果風味糖漿與鮮奶油，搭配11／2同時推出的耶誕限定杯款，滿滿的季節風情從11月開始培養吧。

▲IKEA耶誕系列新品。（圖／IKEA提供）

▲IKEA耶誕系列新品。（圖／IKEA提供）

為迎接耶誕節到來，IKEA近期也推出全新VINTERFINT 2023聖誕系列和STRÅLA燈具，提供更多節慶佈置的新靈感，以帶有北歐童話寓意的聖誕精靈、聖誕山羊、森林動物，融合北歐雪國不可少的雪花、冷杉、稻草、薑餅和蘋果等元素，搭配編織與刺繡等傳統瑞典手工藝，推出的耶誕樹裝飾、香氛蠟燭、桌巾、禮品包裝紙等，輕鬆呈現節慶的溫暖魔力，輕鬆打造具有北歐夢幻感的聖誕居家氛圍。

▲IKEA耶誕系列新品。（圖／IKEA提供）▲IKEA耶誕系列新品。（圖／IKEA提供）

▲IKEA耶誕系列新品。（圖／IKEA提供）▲IKEA耶誕系列新品。（圖／IKEA提供）

關鍵字：

星巴克, 耶誕系列, 星巴克熊, VINTERFINT, STRÅLA, IKEA

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