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你是智者還是反骨者？超準「羽毛心測」一眼看出你是哪類人

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記者曾怡嘉／綜合報導

日常生活中、和朋友之間相處你都是扮演哪種角色呢？你是公正的裁判、隱性的反骨者，還是天生的大老闆呢？《小紅書》上就有一個很準的羽毛測驗，第一眼就能看出你是哪類人？

#哪一根羽毛看起來最順眼呢？

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

------------------（下有解析）

挑選A的你-裁判

你很能從各個角度去觀察並看待問題，有著敏銳的觀察力，凡事客觀，擁有一書看透人的眼睛，周遭朋友都很信賴你。你對待感情很忠誠，認定了就不太會改變，也是因為這樣的個性，若是別人惹到你，你也會毫不留情地反擊。

挑選B的你-老闆
你做人低調不張揚，總是發揮天賦與才華，默默的完成工作，你的行事作風深深影響身邊的人，帶領大家往好的地方前進。你腦中總是不時迸出新的想法，激盪出團隊的火花，你的存在讓你的同事也好、家庭也罷，都變得更團結強大。

挑選C的你-反骨者

只要是你想要的，你都願意不惜一切代價得到，你外表看似乖巧，但內心卻藏著叛逆，聰明精靈的你，懂得人情事故。身為隱性的反骨者，你更希望身邊的人事物都是簡單而真誠，你善於傾聽，大家的苦水都會往你這邊倒。

挑選D的你-遊說者

你很會洞察人心，擅長用技巧來說服對方，進而達到你想要的目的，你就像有讀心術一班，沒什麼人能逃過你的手掌心。你包容力且應變力都很強，即是遇到什麼問題，都有100個方法能一一化解，當有事情想不通時，相信你的直覺就對了。

挑選E-智者
你很會利用自己的力量去影響別人，也很會像孔明借東風，借力使力達到想要結果，你個性自由不想被約束，很有自己的行事風格，事情能簡單處理就不需要變得太複雜，總是為身邊朋友解憂，讓人非常信服。

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