Nespresso X Fusalp耶誕倒數月曆　內附抽獎卡中獎率100%超威

▲Nespresso今年與法國滑雪服飾品牌Fusalp合作，推出耶誕倒數月曆。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

下周就要正式進入冬天，節慶味將一天比一天更加濃郁，膠囊咖啡機品牌Nespresso依照往例，在耶誕節前獻上自家品牌倒數月曆，延續一貫的精品風格，方盒裡藏著每一天不同的咖啡驚喜，今年與法國精品滑雪品牌 Fusalp合作，連外盒都呈顯出阿爾卑斯山的冬季山峰，滿滿氛圍感，除每天有不同口福之外，附贈的「耶誕驚喜卡」更有100%的中獎率，是絕對不會有任何遺憾的驚喜。

Nespresso耶誕倒數月曆今年與法國精品滑雪服飾品牌Fusalp首度攜手，推出白雪感滿溢的倒數氛圍，以阿爾卑斯白雪皚皚的山峰為靈感，融合Fusalp時尚標誌性的鑽石菱格織紋設計，簡單時尚不落俗套，Original系列售價1,680元、Vertuo系列售價1,880元，預計在11月份正式開賣。

期間限定販售的Nespresso × Fusalp耶誕倒數月曆，集結暢銷經典人氣膠囊，加上充滿冬季節慶氛圍的限量款咖啡選擇，包括「節慶濃烈黑咖啡」、「節慶香料風味咖啡」、「節慶焦糖堅果風味咖啡」，並附有採用Fusalp時尚標誌性鑽石菱格織紋設計的馬克杯，讓使用者豪華感升級。

此外，倒數月曆隨貨還附贈100%中獎率的耶誕驚喜卡，萬元咖啡機、限量配件及咖啡抵用金獎項通通在裡面，讓消費者一試手氣，大贏小贏都是贏。業者表示，線上結帳輸入「CAL100」，還可立即加碼現享100元折扣。

韓品牌香氛COCODOR近期因應在台4周年，將經典擴香瓶中銷售最好的人氣香味「英國小蒼蘭」變身推出時尚限定版，讓消費者在越來越寒冷的天氣，透過香氣感受舒適療癒。而針對台灣民眾較為偏好的木質調，今年秋冬也推出「森林書店」新香氣，以雪松、琥珀、麝香和廣藿香為基調，創造宛如翻閱新書紙頁時的質感，再調和松木、茶樹、尤加利與綠薄荷，散發芬多精般清新香氣。

品牌今年推出的耶誕款擴香瓶「奇幻光彩」，推出英國小蒼蘭、雨後果園、親親寶貝三種香氣，搭配雪花造型擴香棒，送上純真可愛的快樂祝福，售價359元，無論是年末交換禮物或自用都很適合，放在家中輕鬆就能營造節慶氛圍。