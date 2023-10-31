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養膚不費力保養單品！先打開通道再密集補充更高效

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記者李薇／台北報導

若是肌膚已經出現問題才開始保養，往往都需要花很多的時間，才能讓肌膚狀況好起來、看得見改善的效果，因此，建議預防型保養會更好，提前做好肌膚呵護，可以避免很多問題。以下就盤點多款厲害的保養單品，打造完美膚況。

＃ORBIS 肌本活顏前導精華液，售價1600元

▲ORBIS,Fées Beauté,專科,保養,。（圖／品牌提供）

採用超微米的奈米神經醯胺生物超導晶球成分，可以更加快速的深入肌膚，瞬間浸潤角質層，加上柚子神經醯胺、梔子精華、薏仁精華等成分，打開肌膚吸收通道，幫助後續的保養成分更好的吸收進底層，非常適合換季肌膚比較敏感的時刻使用。

＃Fées Beauté 無限活氧抗痕精華，售價2480元

▲ORBIS,Fées Beauté,專科,保養,。（圖／品牌提供）

擁有法國靈魂的Fées Beauté在臉部也提供女性更多有效好用的選擇，這次推出的無限活氧抗痕精華，裡面添加山毛櫸芽孢萃取、核桃賦活萃取，還有頂級荷荷芭籽油及高親膚性的葡聚醣，可以幫助肌膚重現年輕活力，迅速撫平細紋。

＃專科 水潤保濕超微米瞬效精華，售價580元

▲ORBIS,Fées Beauté,專科,保養,。（圖／品牌提供）

學生族也可以好好養護出健康的肌膚，專科推出的瞬效精華裡面擁有微米晶球成分，可以迅速注入水分與保濕，清爽質地使用起來一點都不會讓肌膚有黏膩負擔感，可以輕鬆塑造人潤澤感的好膚況，還可以針對局部厚敷，加強保濕效果。

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關鍵字：

ORBIS, Fées Beauté, 專科, 保養

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