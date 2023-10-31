adidas雙11下殺4折提前開跑！跑鞋2千元有找、話題潮鞋SAMBA終於補貨

記者鮑璿安／綜合報導

雙11購物節即將到來，運動品牌adidas官方網站於11／1 12：00也就是今夜（31日）過後，準時開跑獻上連串優惠活動，針對經典鞋款SUPERSTAR、STANSMITH帶來全新售價，就連一鞋難求的T-TOE系列SAMBA及GAZELLE等鞋款也將補貨，民眾務必把握此時機會入手！

▲雙面羽絨外套IV7570原價$7,000降至$ 3,999 。（圖／品牌提供）

▲HELLO KITTY聯名的經典鞋款STAN SMITH，原價$3,890降價至$2,299 ，期間限定專區優惠不可與其他雙11系列優惠併用。（圖／品牌提供）

▲PUREBOOST 22來到最低售價$1,793 。（圖／品牌提供）

adidas官網本次雙11購物節帶來全館單筆消費買2件72折、3件65折，受到跑者喜愛的ADIZERO系列也參與本次優惠，舉例PUREBOOST 22來到最低售價$1,793。此外，限定專區精選品項最低4折起，HELLO KITTY聯名的經典鞋款STAN SMITH原價$3,890降價至$2,299；針對換季需求，雙面羽絨外套IV7570也降價，內裡80%鴨絨及 20%羽毛，原價$7,000降至$ 3,999，精選品項將在雙11期間分階段釋出，代表不斷有新的優惠單品出現。

搭配滿額贈活動，單筆消費$3,800贈品牌變色杯、滿$6,000贈品牌抱枕或托特包。同時宣告話題性的T-TOE系列SAMBA、GAZELLE等鞋款，也將在雙11期間再度補貨。

▲滿額贈活動 。（圖／品牌提供）

▲T-TOE系列SAMBA鞋款在雙11購物節補貨 。（圖／品牌提供）

New Balance本季MET 24系列服飾延續都市職人的概念，推出輕紳裝支線「TAILORED LINE」，此系列採用New Balance原創研發的的高彈力TEXBRIDⓇ材質，並加入防水、多用口袋等機能設計，注入西裝外套、風衣夾克與多款剪裁褲裝。李函示範以本系列西裝外套搭配長裙，腳踩MADE in UK 576 鞋款，打造穿梭於城市與戶外的多功能穿搭，即日起已於 NB GREY形象總店販售。

▲New Balance秋季輕紳裝支線「TAILORED LINE」誕生 。（圖／品牌提供）

▲OU576OOK鞋款， NT$7,980 。（圖／品牌提供）