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秒殺預備！寶可夢「3D豪華球悠遊卡」限時搶　質感黑金細節看得到

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實習記者施至真／綜合報導

寶可夢迷荷包守不住！第五代寶可夢造型悠遊卡「3D豪華球」即將開賣，Pinkoi與悠遊卡公司攜手合作，以高水準3D開模與細緻工法，重現經典豪華球特殊造型，黑金配色質感暴增，歷代推出的寶貝球悠遊卡，開賣就瞬間秒殺，寶可夢迷必須手刀收藏！

▲寶可夢悠遊卡。（圖／Pinkoi提供）

▲寶可夢造型悠遊卡「3D豪華球」。（圖／翻攝Pinkoi網站）

開賣就秒殺的寶貝球悠遊卡，推出第五款「寶可夢造型悠遊卡—3D豪華球」，在寶可夢劇情中，使用豪華球捉到的野生寶可夢，比較容易和訓練家變得親密，也因此成為訓練師熱愛的精靈球之一。以鏡面黑搭配霧金、紅配色塗裝，100%呈現出豪華球華麗的外觀及精緻質感，一球在手，彷彿真的能捕捉到寶可夢。

▲寶可夢悠遊卡。（圖／Pinkoi提供）

▲黑金質感滿滿。（圖／Pinkoi提供）

延續前四代3D造型悠遊卡特色，在搭乘捷運嗶卡時，會閃爍趣味的綠光，以互動感應提升豪華球質感；搭配伸縮繩設計，方便掛在包包上時拉取使用，想成為寶可夢訓練大師，現在就收藏起來。

▲寶可夢悠遊卡。（圖／Pinkoi提供）

▲寶可夢「3D豪華球悠遊卡」細節看得到。（圖／翻攝Pinkoi網站）

「寶可夢造型悠遊卡—3D豪華球」球體直徑4.3公分，小小一顆非常方便攜帶。一組內含兩顆3D豪華球悠遊卡，將於11月1日上午11點，於Pinkoi線上獨家販售；也可至7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort實體通路預購，寶可夢迷必須準時開搶！

除了造型悠遊卡，超商推出的icash造型卡也掀起一波收藏。全新款竟把怪獸之王哥吉拉變身夢幻水晶球！搖晃水晶球，亮粉會整個籠罩住，感應後還會發出黃色光芒，彷彿哥吉拉在黑暗的風雪中登場，相當有意境，怪獸控絕對不能錯過這款夢幻逸品。

▲悠遊卡。（圖／翻攝7-11線上購物中心）

▲哥吉拉水晶球icash2.0悠遊卡。（圖／翻攝7-11線上購物中心，下同）

這款少女會喜歡！超商最常見的草莓夾心吐司，也加入icash造型卡的行列，從外包裝圖案、邊緣的鋸齒狀設計，到仿真吐司Q彈質感，都真實還原，迷你版拿在手上照樣令人流口水，甜點控快來收藏。

▲悠遊卡。（圖／翻攝7-11線上購物中心）

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▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

寶可夢, 3D豪華球, 悠遊卡, 造型悠遊卡, 寶貝球

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