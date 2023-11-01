住星野OMO 5探索沖繩那霸！專人帶逛國際通　福助玉子燒、花生豆腐必吃

文、圖／Ean

終於在今年造訪從台灣出發只要飛100分鐘即可達的沖繩，7月時因接連入住的「虹夕諾雅 沖繩」與「星野集團BEB5 沖繩瀨良垣」都在沖繩中部，直到9月初的二訪，我才有機會來到很多台灣朋友早就非常熟悉的那霸市區。城市的第一印象多會影響是否再訪，我很慶幸，我的那霸第一眼是由OMO Ranger帶我探索。「周邊嚮導OMO Ranger」是OMO by 星野集團品牌飯店的一大特色，飯店人員會依照所在城市的魅力特色來規畫出不同主題的多條散步路線，有些免費，倘若需收費的也都是佛心價。

不僅熟門熟路、這些沿途揮舞小旗子的OMO Ranger可說是在地FACE ID，因有他們在，在深度感受城市的同時，房客也總能跟著獲得許多店家的熱情接待，超有面子！不僅離機場只要搭車10來分鐘，住在享有地利優勢的「OMO5 沖繩那霸 by 星野集團」，必逛的國際通散步可達！開幕才兩年多、是很具價格競爭力的沖繩新飯店優選。

▲跟著熱情的OMO Ranger，總會欣喜發現城市新魅力。

▲OMO Ranger會帶領旅人，從不同視角欣賞所在城市的迷人之處。

▲每次跟著OMO Ranger總會感受到在地的美好人情。

▲在飯店1F餐廳能品嘗到地方好味道。

▲客房不僅舒適也很有質感。

以「帶你發現城市新魅力的都市觀光飯店」為定位的OMO by 星野集團品牌，都會選址在市中心，不僅交通方便也能讓旅人自在探索城市，價位親民，是小資族也能輕鬆負擔的出遊選擇。不過同樣都是OMO，等級也有分，重點就在每間OMO後面所接的數字。目前最低為1、最高到7，那是根據該間飯店有無提供包括餐廳、宴會廳、休閒設施等項目，代表的是服務範圍，數字越高代表該間OMO設備項目也越齊全，享受越多當然房價自然也成正比。過去這一年裡，陸續入住過OMO5 東京大塚、OMO5 小樽、OMO3 札幌薄野、OMO7 旭川、OMO7 大阪，規模儘管不同、但都能感受到星野獨有的貼心細緻與設計感，此外OMO Ranger當然也都是每間都有的標配！

▲不同城市的OMO都是選址在交通便利的市中心。

▲每間OMO的公共空間會注入當地元素，但不變的是都會充滿設計感。

▲雅緻的Yuntaku閱覽室，位於飯店2F，擺設各種沖繩工藝品及介紹沖繩的書籍。



▲客房面積不大，但每一寸空間都盡可能被完美利用

「OMO5 沖繩那霸 by 星野集團」是我開箱的第6間OMO by 星野集團品牌飯店，因對飯店有一定熟悉程度所帶來的安心感，但又能讓OMO Ranger帶路來探索新城市，這種在舒適圈中拓展新視野的感覺很棒！剛辦完入住手續後，就迫不及待參加每日16:00-17:00舉行的「裏國際通散步」，這條散步路線，是巡遊俗稱國際通後街的行程，若非有OMO Ranger帶路，不然我恐怕不會想到要穿梭在猶如迷宮的商店街，甚至還上到2F去探險，過程中，還精心準備一些歷史照片供實景對照比較，儘管活動免費參加，但質感沒有任何打折。

▲出發散步前，OMO Ranger會先概要介紹本次路線。

▲OMO Ranger悉心的準備了歷史照片，讓旅人不僅看見現在也比照過去。

每個人感興趣的東西不同，因此沒有人的散步行程體驗會完全一樣，這也是旅行有意思之所在。首次造訪，所見到的樣樣都新鮮，像我的「裏國際通散步」是由幾道美食所串起，先品嚐了夾午餐肉的美味「福助玉子燒」，接著再去造訪柴魚專賣店，招呼的女士居然跟我說起了台語，原來她的阿嬤是台灣人。品嚐完有滋有味的現刨柴魚片後，接著去一間專賣花生豆腐的小舖，綿密帶彈的口感很棒，試吃後忍不住買了帶回飯店吃。

▲走走吃吃，最是開心了。

▲美味的福助玉子燒，推薦。

▲店家熱情招待品嚐現刨柴魚片。

▲喜歡跟當地店家互動的感覺，讓旅行又更深刻了。

▲花生豆腐口感真好。

結束散步行程，開啟我的咖啡店雷達，就近找了一家質感很好的咖啡館，除了挑豆子還能選萃取方式，很專業！若喜歡這樣步調輕鬆但又能深入在地的旅遊方式，除了導覽行程，也不要錯過每間OMO飯店都會有的一大面「Go-KINJO Map」，在這周邊地圖上會標有飯店人員精心推薦的各種餐廳包括冰品、居酒屋等，房客可依照自己喜好按圖索驥。

▲不要錯過飯店1F有面會讓人想出去走走的地圖。

▲造訪每個城市，都希望能找到會懷念的咖啡香。

造訪時值9月，已比前一次7月來時涼了些，但白天仍屬炎熱。上回來沖繩沒吃到滿意的冰店，正好我在周邊地圖前方看到飯店額外多做了一塊板子，上頭整理了附近幾間冰店資訊，入住期間我挑了「末廣製菓」與「浮雲カフェ」（ukigumo cafe）兩間去吃，店家與冰品的風格不同、但都很天然好吃，價格也不貴，若有機會到沖繩，推薦試試。

若要悠閒探索城市，心要清，得路要明，這時網路很重要才能即時導航與查詢所需資訊，這趟沖繩是緊接在曼谷行後，這段在海外的期間我都是使用桔豐科技的Wi-Fi機，之前預約時有先把我的出國行程讓他們知道，於是這趟一降落沖繩，完全無需設定，馬上就能上網，對於像我一趟悠遊多國的旅人來說，再方便不過！

▲OMO工作人員推薦了好幾家冰店，這回選了兩家去試試，都喜歡。



▲灑上沖繩海鹽的西瓜雪花冰。

▲口感綿密的雪花冰，味道都很天然。

▲自成風景的刨冰店門口。

▲奉茶的刨冰組，很日本。

▲可同時讓多個裝置連網的 Wi-Fi 機，相當方便。

「OMO5 沖繩那霸 by 星野集團」共有三種房型，除了一般常見的雙人房、雙床房，我這次入住的特別房型是YAGURA ROOM，不陌生、跟我去年底開箱OMO5 東京大塚住的是同款房型。最大特色是房間裡頭有組名為「YAGURA」的檜木製高床架寢具，下方是有需要可入住第三人的客廳沙發床區，我睡覺以外的時間就多在這舒服賴著。上方是兩張很好睡的單人床墊。因面積有限，他們把一些需要使用的傢俱、用品等都收納在牆面及樓梯下方，充分利用空間的同時，在設計上也相當講究，可謂是具現代感的日式設計！對了，儘管面積不大，但浴室裡一樣有個可好好泡澡的浴缸，這空間放大術的功力讓我佩服。



▲麻雀雖小、五臟俱全的YAGURA ROOM。

▲運用空間極佳，甚至還配有浴缸。

▲上層床區，照明、插座等都有設想周到提供。



▲樓梯同時也是收納空間。

▲從房間可遠眺海景，暮色正美。

▲雙床房型。

▲一大床的雙人房。

本次連泊兩晚，除了參加兩次周邊嚮導活動去嚐了不少當地美食，同時，我也特別留了肚子到飯店1F的「OMO Cafe」吃了早餐、午餐、下午茶以及晚上的甜點，好消息是，該空間就算非住客，也可進來點餐坐坐！不得不說，這裡的餐點屬平價，但不管是口味、擺盤甚至是整體用餐空間，都有一定水準！此外，他們還常會推出季節限定的地方料理，例如9／1－10／31所推出的沖繩蕎麥冷麵就讓我印象深刻，裡面放了山苦瓜、海葡萄等具代表性的沖繩食材外，搭配的醬汁也相當清爽，非常開胃。用另一個胃來裝的多款甜點也都美味，不管是配咖啡或茶飲，都能帶來一段愜意的美好時光，不論早晚。

▲很有在地風味的沖繩蕎麥冷麵，清爽開胃。

▲早餐有多種選項，法式吐司是招牌。

▲各種甜點都很可口，價格實惠。

▲在挑高的空間裏，愜意來份下午茶，好享受。

▲用完晚餐也可來一份大人味甜點。

/ Info. /

OMO5 沖繩那霸 by 星野集團

官網 | IG

地址：沖繩縣那霸市松山1-3-16 900-0032

那霸市區刨冰店推薦

１、末廣製菓 地址：可複製在谷歌地圖上搜尋 “末廣（糕點店） 2 Chome-9-25 Matsuo, Naha, Okinawa 900-0

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！