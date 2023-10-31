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16萬元項鍊15分鐘售罄！極簡女王Phoebe Philo個人品牌開賣　根本電商之光

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▲phoebe philo。（圖／翻攝phoebe philo官網）

▲Phoebe Philo官網開賣首個系列。（圖／翻攝Phoebe Philo官網，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

被譽為「極簡女王」的英國服裝設計師Phoebe Philo，個人同名品牌終於開始動作！官網在10月30日晚間開賣「A1」系列，從服裝、包款、鞋履到飾品通通有，短短不到24小時已經有眾多商品售罄，其中MUM字母穿起的項鍊要價5000美元（約16.2萬元台幣），卻在上架後15分鐘內銷售一空，Phoebe Philo旋風驚人，靠網路就賣翻，極簡女王根本電商之光。

▲phoebe philo。（圖／翻攝phoebe philo官網）

▲15分鐘就售罄的MUM項鍊。

▲phoebe philo。（圖／翻攝phoebe philo官網）

2018年Phoebe Philo離開待了10年、一手扶植重生的CELINE，接下來便沒有動靜，鐵粉們持續引頸期盼，後來陸續有些聲音表示她正在籌備同名品牌、LVMH入股合作，直到2023年一切才更明朗，但從官網開始可以註冊、開啟IG，到如今終於有商品問市，又是大半年的時光。無論如何Phoebe Philo回來了，她不會辦秀、不分季節、上市時間不定，且目前只有網路通路，被《紐約時報》形容像是Supreme與Loro Piana的綜合體，頗為貼切。

Phoebe Philo以俐落、簡潔，又充滿個性的輪廓見長，在同名品牌中當然不減，不過相較於CELINE，更多了一些微妙的危險因子，例如長褲後方的拉鍊一路開到臀部、超高衩的亮片洋裝等，低調地散發性感氣息。

▲phoebe philo。（圖／翻攝phoebe philo官網）

▲phoebe philo。（圖／翻攝phoebe philo官網）

A1系列訂價不低，最便宜的手袋為3500美金（約11.2萬元台幣），目前唯一還有貨的超大尺寸托特包要價8500美元（約27.5萬元台幣），包款整體均價約5000多美金，外套平均約為4000美元（約12.8萬元台幣），最貴的訂製羊毛外套則高達 2.5萬美金（約81萬元台幣），相較之下太陽眼鏡顯得親民，只要搶得到，450美金（約1.4萬元台幣）就能入手。

下個登場的A2系列預計在明年春季登場，目前官網只寄送英國、歐洲及美國，想擁有需要費點工夫，會不會被炒作哄抬，又是另一個議題了。

▲phoebe philo。（圖／翻攝phoebe philo官網）

▲訂製羊毛外套。

▲phoebe philo。（圖／翻攝phoebe philo官網）

▲Cabas XL尺寸托特包。

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關鍵字：

Phoebe Philo, CELINE

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