安格斯12星座一周運勢10／30－11／5　金牛感情空白、獅子雜事特別多

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20

這周跨入年底倒數第二個月份，對牡羊座來說，今年有許多考驗將趕著在此時等著你一一挑戰，職場上得持續繃緊神經走入備戰狀態，才能化解危機過關斬將。感情上顯得有些不穩定，就算有重重阻礙，也要硬著頭皮撐下去，這個時候朋友會是羊兒們最重要的支柱，心情不好多找朋友解解憂會讓你舒服很多，還能帶來新靈感。

金牛 4.21~5.20

金牛座這周工作上表現十分優秀，荷包錢財也掌控得有為有守，然而人際上的運勢變化卻有些小起伏、有些對你不利的流言蜚語讓你苦惱，這段時間只能說如人飲水冷暖自知，與其處處和人爭辯，不如退一步海闊天空。這段時間單身者雖然感情空白，周圍卻易出現對你示好的異性，別把他們拒於千里外，試著相處看看。

雙子 5.21~6.20

在水星、金星持續影響下，這周雙子受到朋友、同事的幫助極多，即使遇到的難題，也能憑著你優秀的社交手腕而找到援助，怕就怕你一聲不吭只想靠自己解決，可能就會出現更多一波三折的困境。感情上，與其與情人講破嘴，不如找兩人共同的朋友或長輩化解歧見，單身者不急於一時，紮穩腳步先釐清自己要什麼再行動。

巨蟹 6.21~7.21

好機會如果不能在當下抓牢，最後往往容易讓它在指間中溜走，這周巨蟹座運勢不算好，某些機會或是緣分可能一閃即逝，如果在重要的時刻三心二意，後面就可能後悔莫及！愛情上即使身邊有些善意的眼神或是桃花，但單身巨蟹最終可能還是逃不過自己的那關，在難以抉擇下錯失良機，試著延長曖昧的感覺，或許能在重要時刻做出最佳決定！

獅子 7.22~8.22

雖然不致於讓你忙得喘不過去，不過新舊月份的交界，獅子座瑣事特別多，而每件都馬虎不得，事情再雜都建議你冷靜下來按部就班處理，太急燥只怕會更花時間。戀愛中的獅子，此時愛情正處於脾氣的磨合期，退讓一小步就能前進一大步，有時就別太強勢了。至於單身獅桃花時候未到，可以趁著空窗好好打扮，給自己一個新LOOK。

處女 8.23~9.22

微涼秋日可能引發處女座傷感的情緒，這周的你得避免對事情過於悲觀，或是因為時事而產生負面、消極的感受。此時就算心情再不好也別消耗自己的朋友，得罪好友只會讓你更孤單。至於感情，得避免為一些有的沒的小事想東想西，最後兩人都不開心，單身者藉著某些共同的觀點，也許能有小小的感情萌芽。

天秤 9.23~10.22

天秤座這周運勢表現先盛後衰，雖然開頭在工作上和愛情上都有很好的表現，但走入新的月份，一切又變得有些不穩定，小心工作上粗心大意頻頻犯錯，同時也要顧好自己的荷包，避免貪便宜反而得不償失。感情十分熱絡，有情人的你將意外發現兩人之間珍貴的默契；至於孤鳥一隻的秤子此時小有告白運，試著主動表達吧！

天蠍 10.23~11.22

天蠍座本命宮位吉星進駐，這周將走入一個運勢小飆升的階段，眼前看似危機，其實正是帶來福運的轉機，因此人際上千萬別被負面批評或質疑聲浪擊潰，後援將能為你帶來力量！值得一提的是單身天蠍這周只要改改你的悶葫蘆個性、勇敢溝通，情字這條路就能愈走愈順，步伐輕快的彷彿飛上天！

射手 11.23~12.21

熱辣辣的氣候翻轉，迎來秋高氣爽的好日子，射手們最近或許發覺各種邀約早在不知不覺間排滿了自己的行事曆，近期對你來說將是一段多采多姿的時光，新朋友舊朋友同事同學的聚會邀約不少，種種熱絡的社交互動將滿載你的假日，開心緊湊之餘也要管好荷包，避免年底前開始手頭吃緊。

摩羯 12.22~1.19

微涼的秋日季節對摩羯來說將進入一個壓力得到舒緩的平靜期，此時感情將釋出一些利多，單身摩羯告白運亨通，只要勇敢坦然表達你心中的想法，往往能出乎意料的被對方接受，誠懇正直會是你最吸引人的地方，不妨把握！不過有伴侶的摩羯要當心情海生波，感情還是要用維持才能走得長遠平靜。

水瓶 1.20~2.18

雖然理性又十分務實的水瓶座金錢上平時冰雪聰明，但百密總有一疏，近期得當心詐騙集團或黑心業務讓你破財，朋友之間也要避免借貸，自己更不要因利率誘人而貸款。金星的推波助瀾下，單身水九瓶即將走入桃花運極強的時期，有機會展開一場心動邂逅，身邊相識的朋友對你的感情也可能化暗為明。

雙魚 2.19~3.20

雖然對於感情有著十分美好的憧憬，不過雙魚近期在感情上可能屢屢吃癟，情人之間相處上如果太過患得患失，只怕現況與你心中目標的差距愈拉愈遠。單身者有機會遇見條件極佳的對象，但是卻不見得有進展機會。工作上雖然表現可圈可點，頗有大將之風，不過愈來愈吃重的壓力也要懂得適時緩解平衡。

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