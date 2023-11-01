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梁朝偉拿蘭花登封滿是戲　吐真心話：不喜歡看著獎盃，這樣就不會進步了

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實習記者施至真／綜合報導

《VOGUE TAIWAN》11月號由影帝梁朝偉擔任封面人物，穿著PRADA排扣西裝、手上一朵蘭花，似笑非笑滿是戲。從香港到全世界，梁朝偉演出無數膾炙人口的電影，今年（2023）更拿下威尼斯影展金獅獎，堪稱活生生的演技教科書，梁朝偉說道「從來不覺得拿完獎人生就會改變」、「我不喜歡看到獎盃，因為這樣就不會再進步」，也因此他不斷追求演技上的突破，才能奠定今日地位。

▲VOGUE 11月號封面梁朝偉。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲梁朝偉身著 BALENCIAGA格紋翻領大衣，搭配BVLGARI B.zero1系列項鍊。（圖／VOGUE提供，下同）

為慶祝金馬60周年，《VOGUE TAIWAN》11月號由梁朝偉擔綱，以PRADA黑西裝、印花襯衫、BALENCIAGA格紋大衣、BVLGARI（寶格麗）珠寶等，詮釋出不同造型與情緒，充滿魅力。今年剛拿下第80屆威尼斯影展金獅獎的他，開創影史上難忘的時刻，儘管被問到得獎是否就是人生新高峰，梁朝偉還是謙遜說道：「我不知道，我從來不覺得拿完獎人生就會改變，我大概放一個月就會把獎盃收起來，不讓自己看到。我不喜歡看到獎盃，因為這樣就不會再進步了。」他認為好的東西不用提醒自己，要提醒的是有什麼需要改。

▲VOGUE 11月號封面梁朝偉。（圖／VOGUE雜誌提供）

事實上，梁朝偉第一次被國際影壇矚目，是1989年侯孝賢導演的《悲情城市》，由於國語講不好，所幸得到聽障青年的角色，只用眼神和肢體語言表現，卻意外激發出潛力。梁朝偉對演員這份工作樂在其中，現在更加享受，會拿更多時間準備，也因此讓人深刻感受到他是永保職人精神的巨星。

▲VOGUE 11月號封面梁朝偉。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲PRADA印花襯衫讓梁朝偉又有不同味道。

梁朝偉曾認為自己在表演上無法再次突破，卻也幸運在人生的低潮結識王家衛導演，就像李安說的：「全球電影圈對梁朝偉的認識，通常來自於王家衛電影中的浪漫男主角。」王家衛和梁朝偉就像是大螢幕的靈魂伴侶般，相輔相成，為觀眾帶來《阿飛正傳》和《花樣年華》裡溫文儒雅作家的周慕雲、《重慶森林》裡的警員663、《春光乍洩》裡那瀟灑的黎耀輝，以及《一代宗師》裡的詠春拳高手葉問。

此次拍攝由韓國新生代攝影師Cho Gi-Seok掌鏡，在香港攝影棚打造夢幻場景，再加上後製，呈現出一組意象豐富的照片，只見梁朝偉身穿PRADA黑色排釦西裝搭配白色襯衫，或以BALENCIAGA格紋大衣搭配BVLGARI項鍊，換上PRADA印花襯衫又有些玩興，但不變的是成熟、有型，與永遠的紳士魅力。

▲VOGUE 11月號封面梁朝偉。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲VOGUE 11月號封面梁朝偉。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲梁朝偉穿PRADA黑色排釦西裝外套、白色襯衫。

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關鍵字：

梁朝偉, VOGUE, PRADA, BALENCIAGA, BVLGARI, 寶格麗

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