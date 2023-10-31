別搞錯了！營養師揭瓜類「真實身分」：南瓜是澱粉、青木瓜竟是水果

▲南瓜其實是澱粉。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／綜合報導

萬聖節都會用南瓜擺飾，你知道南瓜不是蔬菜，是澱粉嗎？營養師余朱青教你輕鬆辨別瓜類，常見的南瓜、地瓜、木瓜、西瓜、青木瓜、冬瓜、絲瓜、苦瓜等一次教會你。

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

營養師余朱青指出，常見的南瓜、地瓜、木瓜、西瓜、青木瓜、冬瓜、絲瓜、苦瓜中，其實包含了三大類食物，別再以為瓜是蔬菜了，其實也可能是全榖雜糧或是水果呢！

#全穀雜糧類

南瓜和地瓜就屬於全榖雜糧類，原型澱粉，吃起來有綿密細緻感，因為屬於未精緻澱粉，含有膳食纖維除了能延緩血糖上升外，更能減少脂肪合成的機會，亦有助於增加飽足感，是減脂人替換精緻澱粉的好選擇，營養師也提醒，地瓜雖屬於澱粉，但是地瓜葉是蔬菜喔！

#水果類

西瓜、木瓜、青木瓜都屬於水果類，內含有豐富的天然糖分，記得適量補充別吃多，水果雖是夏日消暑解渴的好物，以及擁有豐富的維生素和礦物質，但注意吃過量的話，慢性疾病容易找上你，營養師提醒每天控制在1-2個拳頭大小最剛好，她同時也解惑，青木瓜其實就是未成熟的木瓜，雖然糖分相對少，但還是水果。

#蔬菜類

冬瓜、絲瓜和苦瓜屬於蔬菜類，它們共通點就含水量多且纖維也多。營養師解釋，瓜類蔬菜水分含量較高，並有相較「高鉀低鈉」的特性，可同時補充水分又有助於血壓的調節，且富含膳食纖維，能增加糞便體積，排便更順暢，記得補充同時也要喝足夠水分，才不怕便祕喔！