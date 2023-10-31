fb ig video ETtoday search mobile

吃大餐怕胖？營養師教「餐前做好6件事」降低負擔、遠離肥胖

>

▲▼ 營養師教吃大餐不發胖！6秘訣降低負擔 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師教大餐前做好6件事，能幫助降低負擔、避免發胖。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

又到了節日眾多的年底時候，你的聚餐邀約是否也開始變多？雖然很享受歡樂的聚會時光，但又怕大餐吃多了會變胖，罪惡感滿滿，該怎麼辦才好？知名營養師張家榕就分享，可以在吃大餐前做好以下6件事，幫助降低負擔、遠離肥胖，讓你能好好享受當下美食也不用怕發胖。

＃事先看菜單

建議先看好菜單，研究避開地雷菜色，也能幫自己避免因選擇障礙而衝動亂點。

▲▼ 營養師教吃大餐不發胖！6秘訣降低負擔 。（圖／示意圖／達志影像）

＃先吃點東西墊墊胃

可以事先喝杯500cc的水或吃一些含膳食纖維的食物，比如喝杯奇亞籽或吃些生菜、涼拌小黃瓜、菇類等，先墊墊胃減少油脂糖分吸收，也能減少吃太多的狀況。

＃挑選餐廳種類

能選擇套餐就不要選擇吃到飽，日式料理比中式清爽，火鍋店比熱炒店或速食店好。

▲▼ 營養師教吃大餐不發胖！6秘訣降低負擔 。（圖／示意圖／達志影像）

＃午餐比晚餐好

盡量安排在中午或白天，吃完後還有時間可以逛逛走走來幫助消耗，也有研究顯示，把大多熱量集中在早上vs.在晚上攝取，熱量集中於早上攝取的減肥效果比較好。

＃挑時間到

張家榕建議，可以早點到、不然就晚點到，依聚會場合是否適合而定。早點到的時候，菜餚幾乎沒上或只上涼拌菜，也很少人會去動筷子，這時你可以去社交聊公事或增進友誼，完成任務就早點脫身離開；而晚點到，可以有誠意地表示你剛已吃過些食物了，這時候無法吃太多，避免過多熱量與負擔，又能繼續與朋友相聚。

▲▼ 營養師教吃大餐不發胖！6秘訣降低負擔 。（圖／示意圖／達志影像）

＃聚餐前不要節食

大餐前可以吃點輕食來平衡下一餐熱量，不用刻意節食或斷食，忍受飢餓反而會不小心暴食。

►養出易瘦體質！營養師教「提高基礎代謝率」6秘訣：吃太少反而NG

►難怪瘦不了！營養師曝減肥時「6種NG食物」　第二種容易被忽略

►吃水煮餐減肥超NG！營養師曝「無油飲食」6大壞處：容易便秘

 

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克店王換了！　「全台最夢幻門市」一開幕就當冠軍

星巴克店王換了！　「全台最夢幻門市」一開幕就當冠軍

「產出菁英最多」的3大星座！Top 1有完美主義，對自己要求高又夠狠

「產出菁英最多」的3大星座！Top 1有完美主義，對自己要求高又夠狠

adidas雙11下殺4折提前開跑！跑鞋2千元有找、話題潮鞋SAMBA終於補貨

adidas雙11下殺4折提前開跑！跑鞋2千元有找、話題潮鞋SAMBA終於補貨

連小學生都會你還好意思偷懶？5種「消脂有氧運動」適合秋天做 你是智者還是反骨者？超準「羽毛心測」一眼看出你是哪類人 一年花七位數保養！55歲伊能靜親揭「臉不垮」秘訣　 小心胃食道逆流！營養師曝6大NG飲食習慣：常吃宵夜也上榜 看到貓咪上樓還下樓？測試你是左腦人還是右腦人 趙又廷《問心》8經典台詞：真話很傷人，但總得有人說 換季掉髮暴增！皮膚科醫師教2招「減緩落髮」：洗髮前後要注意

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面