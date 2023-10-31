吃大餐怕胖？營養師教「餐前做好6件事」降低負擔、遠離肥胖

▲營養師教大餐前做好6件事，能幫助降低負擔、避免發胖。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

又到了節日眾多的年底時候，你的聚餐邀約是否也開始變多？雖然很享受歡樂的聚會時光，但又怕大餐吃多了會變胖，罪惡感滿滿，該怎麼辦才好？知名營養師張家榕就分享，可以在吃大餐前做好以下6件事，幫助降低負擔、遠離肥胖，讓你能好好享受當下美食也不用怕發胖。

＃事先看菜單



建議先看好菜單，研究避開地雷菜色，也能幫自己避免因選擇障礙而衝動亂點。

＃先吃點東西墊墊胃



可以事先喝杯500cc的水或吃一些含膳食纖維的食物，比如喝杯奇亞籽或吃些生菜、涼拌小黃瓜、菇類等，先墊墊胃減少油脂糖分吸收，也能減少吃太多的狀況。

＃挑選餐廳種類



能選擇套餐就不要選擇吃到飽，日式料理比中式清爽，火鍋店比熱炒店或速食店好。

＃午餐比晚餐好



盡量安排在中午或白天，吃完後還有時間可以逛逛走走來幫助消耗，也有研究顯示，把大多熱量集中在早上vs.在晚上攝取，熱量集中於早上攝取的減肥效果比較好。

＃挑時間到

張家榕建議，可以早點到、不然就晚點到，依聚會場合是否適合而定。早點到的時候，菜餚幾乎沒上或只上涼拌菜，也很少人會去動筷子，這時你可以去社交聊公事或增進友誼，完成任務就早點脫身離開；而晚點到，可以有誠意地表示你剛已吃過些食物了，這時候無法吃太多，避免過多熱量與負擔，又能繼續與朋友相聚。

＃聚餐前不要節食



大餐前可以吃點輕食來平衡下一餐熱量，不用刻意節食或斷食，忍受飢餓反而會不小心暴食。