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黑芝麻能讓頭髮變黑？大骨湯能補鈣？營養師一次說明白

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記者曾怡嘉／綜合報導

均衡攝取食物能幫助人體補充營養，但坊間不少傳言，像是多吃黑芝麻能夠讓頭髮變烏黑，喝大骨湯能夠幫助補鈣，這些都是真的嗎？讓呂孟凡營養師為你一一解惑。

▲▼黑芝麻能讓頭髮變黑？營養師一次說明白 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲目前無任何研究證據顯示黑芝麻能逆轉白髮。（圖／Unsplash）

Q：吃黑芝麻可以讓頭髮變黑嗎？
A：不行

黑芝麻有豐富營養價值，但若芝麻真的能讓頭髮變黑，這個世界就不需要染髮劑啦！頭髮為什麼會變白呢？可能原因包括：黑色素幹細胞減少或失去分化能力，黑色素細胞的生長或遷移能力出現缺損、甚至凋亡，或是產生色素的結構異常或減少等。

除了自然老化可能造成這樣的結果之外，也會受到遺傳、心理、代謝以及營養狀況的影響，另外一個很關鍵的影響因子就是：氧化壓力。氧化傷害會擾亂黑色素細胞的生存、干擾黑色素幹細胞以及生成黑色素的酵素。很遺憾必須告訴大家，目前沒有任何研究證據顯示，攝取芝麻或是各種特殊補充品可以讓頭髮變白的狀況逆轉。

氧化壓力是影響髮色很重要的因素，過度的紫外線照射、汙染、發炎、甚至心理壓力都會造成氧化壓力上升，所以任何會增加氧化壓力的生活習慣都應該減少。例如：抽菸、喝酒等等，除此之外也要保持愉快的心情。當然，營養均衡，多吃天然的抗氧化蔬菜水果也是很重要的！

▲▼黑芝麻能讓頭髮變黑？營養師一次說明白 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲大骨湯含鈣量其實並不高。（圖／Pexels）

Q：大骨湯可以補鈣嗎？
A：普通大骨湯的鈣含量稀少，用它補鈣CP值很低。

坊間常聽到喝大骨湯有助於補鈣，也有一說是加酸有助大骨中的鈣被熬出來。一篇由臺灣學者發表的研究，分別以加醋的水和一般水熬大骨湯，熬煮0.5、2、4、8、12個小時，測量各金屬的含量。

結果發現，加醋的確可以增加鈣的溶出，而且在每個時間點均與未加醋的組別有顯著差異。普通大骨湯的鈣含量非常稀少，每公斤只含有9.87～34mg鈣；加醋後增加至200～361mg。

根據臺灣DRIs，成人每天要攝取1000mg鈣，就算喝到1kg加醋的大骨湯，也才攝取到1/3左右的建議量，因此喝大骨湯補鈣絕對不是划算的作法。

▲▼黑芝麻能讓頭髮變黑？營養師一次說明白 。（圖／尖端出版社提供）

▲《呂孟凡營養師的飲食Q&A》（圖／尖端出版提供）

關鍵字：

黑芝麻, 大骨湯, 營養師

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