皮膚科醫師曝「秋冬最怕缺水」3部位！鼻子乾到起皮靠1招急救

▲皮膚科醫師提醒秋冬有3個部位最容易乾燥，要注意保濕滋潤。（圖／翻攝IG@haeny_gram、@goodal_official）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@innisfreeofficial、@thanks_kim

不少人一到秋冬，全身都乾到起皮、脫屑，尤其有些部位特別嚴重，肌膚乾癟到讓人看起來好像老了3歲。皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上指出秋冬肌膚最怕缺水的3個部位，並分享相應的保濕潤澤秘訣，幫你養護好肌膚，擺脫乾屑、乾紋、起皮、倒刺等狀況，秋冬也能有水潤細緻美肌。

＃鼻子乾燥起皮



你是否也是一到秋冬，鼻子就容易起白皮，怎麼塗保濕乳霜都沒用？劉醫師建議，可以先用溫熱的濕毛巾熱敷一下鼻頭，大概敷3～5分鐘把死皮軟化，再塗抹保濕乳液或乳霜，輕輕打圈按摩後用毛巾擦掉，能帶走一點死皮，接著使用含有玻尿酸的精華（一般保濕精華裡都有玻尿酸成分），再塗抹一點精華油，塗抹吸收差不多就可以了。

想要加強效果可以在做完上述步驟後用保鮮膜貼封起來，封閉可以促進吸收，但別封超過15分鐘，包太久也不好。劉醫師也提醒，這個方法適合救急時使用，玻尿酸會深入皮膚，精華油則是幫助封閉保濕的油劑，這樣就能把水鎖住。

而平時就用特別滋潤的乳液厚塗一下，最好使用含有神經醯胺3型、神經醯胺6型的，就可以改善鼻子乾燥起皮。

＃小腿乾到脫屑



你也是小腿乾到一脫比較貼身的褲子就狂掉乾屑？劉醫師提醒，可能是使用了清潔力過強的沐浴乳或水溫太高等，造成過度清潔，這樣會使幫助鎖水的皮脂膜被破壞，因此塗再多身體乳都沒用。她表示，天氣較寒冷的秋冬不一定要天天洗澡，可視狀況一周洗3～4次，且別用磨砂膏，並要使用溫和且適量的沐浴露即可。

另外，可去藥局購買甘油和尿素軟膏，先塗一遍甘油，再塗上軟膏，早晚各一次。甘油是便宜好用的吸水劑，尿素軟膏具有軟化角質、保濕的作用，兩個搭配使用，就能讓小腿肌膚變得更潤澤，再也不怕乾到起皮了。

＃手腳乾到長倒刺、起皮



手指開始長倒刺、手紋變多，後腳跟也乾到起皮？劉醫師建議，可適當補充維生素營養補給品，並用尿素霜＋凡士林以1：1比例混合自製手膜、腳膜，平時多敷幾次，最關鍵的是，只要洗完手就要及時補塗護手霜。