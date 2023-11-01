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斑點越來越多？皮膚科醫師曝「4大長斑壞習慣」　第一超多人都做過

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▲▼皮膚科醫師曝4大「長斑壞習慣」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲做好防曬、使用合適的美白保養品，能幫助維持白淨細緻的肌膚。（圖／翻攝IG@ahc.official、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖、翻攝IG@moeka_nozaki、@innisfreeofficial

隨著審美多元化，越來越多女生不再一味追求白皙肌膚，而是更注重膚色的勻淨和透亮，也讓不少人更加重視起斑點、肌膚光澤的改善。小紅書上的人氣皮膚科醫師丹妮表示，斑點的形成原因除了跟個人體質、紫外線有很大關係外，其實生活習慣也是影響關鍵之一，尤其以下4個常見的NG壞習慣，可能就是讓你斑點越長越多的原因。

NG 1：愛擠痘痘粉刺

不少人看到痘痘、粉刺就常忍不住用手摳擠，但擠壓的過程中，容易因發炎引起血管擴張，進而形成色素沉澱。

▲▼皮膚科醫師曝4大「長斑壞習慣」。（圖／翻攝ＩＧ）

NG 2：經常熬夜、作息混亂

身體若因長期睡眠不足，會造成免疫系統失調外，還可能引起色素沉澱、長黑斑等症狀。

NG 3：肌膚常處於高溫環境

除了紫外線是生成斑點的元兇，當肌膚經常在過於悶熱的空間，像是SPA三溫暖、熱瑜珈等，也容易刺激色素細胞使黑色素合成。

▲▼皮膚科醫師曝4大「長斑壞習慣」。（圖／翻攝ＩＧ）

NG 4：日常保養選擇或使用錯誤

若使用到不適合自己的保養品，或不清楚使用的保養、防曬品成分及正確使用方式，都可能會使斑點改善無感，甚至更容易產生。

▲▼皮膚科醫師曝4大「長斑壞習慣」。（圖／翻攝ＩＧ）

醫師指出，斑點的形成除了受到體質和遺傳的影響外，也可能因溫度變化、壓力狀況或生活習慣等外在或後天多重因素而誘發，當肌膚受到紫外線照射、空氣汙染、化學刺激、荷爾蒙失衡及皮膚發炎等因素影響，就可能造成源頭黑色素的生成。

因此，想要預防、改善斑點狀況，除了一定要做好防曬防護，也要改掉會助長斑點生成的不良生活習慣，同時再搭配合適的美白淡斑保養品和醫美療程，由內而外淡化斑點，讓肌膚更勻淨細緻。

關鍵字：

保養, 護膚, 斑點, 長斑, 壞習慣, NG行為, 預防, 改善, 皮膚科醫師, 醫生

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