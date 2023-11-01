皮膚暗黃太顯老！營養師教吃3類食物：補氣血又睡得好

▲營養師分享「補氣血」3類食物，吃出紅潤好氣色。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@thanks_kim

明明有認真保養，但皮膚卻常暗沉蠟黃，看起來沒精神又顯老？小心原因可能出在你氣血不足！營養師毛蕾就在小紅書上分享，氣血不足的話黃氣就會很重，需要重視內調。她就分享能幫助補氣血的3類食物，建議女生可以多吃，吃出紅潤好氣色、擺脫憔悴感，讓你素顏也很美。

＃蛋白質類食物



缺少優質蛋白會導致身體虛弱、抵抗力下降及臉部膠原蛋白流失，臉一垮就容易顯老。優質蛋白食物來源包含蛋類、奶類、畜禽瘦肉類、魚蝦海鮮類、大豆和豆製品等。建議可每天吃一顆雞蛋，1～2杯牛奶，100～150g瘦肉、魚蝦或豆腐、豆腐乾等豆製品，維持每天吃夠蛋白質，就讓你擁有Q彈的皮膚。

＃富含鐵的食物



鐵可以幫助保持皮膚紅潤，也能彌補女性每個月經期失血引起的缺鐵性貧血，像是紅肉、動物血、肝臟、貝類海鮮等食物當中都富含血紅素鐵，也更容易被人體吸收。建議每周可以吃1～2次蝦子、扇貝等貝類海鮮，每個月吃2～3次動物血或肝臟。

＃深色蔬果



顏色較深的新鮮蔬果通常含有更豐富的維生素C、葉酸、類胡蘿蔔素、葉黃素和花青素等植化物，可以更好地促進鐵的吸收，且抗發炎、抗氧化作用也是非常好的，是有助於延緩皮膚衰老的超級食物。建議每天要吃300～500g的新鮮蔬菜，200～350g的新鮮水果，其中深色蔬果至少要佔到一半。

而常見的深綠色蔬果包含菠菜、油菜、A菜、奇異果等；紅黃色蔬果包含番茄、櫻桃、草莓、胡蘿蔔、甜椒、南瓜、石榴、柑橘類等；紫黑色蔬果包含紫甘藍、黑木耳、紫莧菜、藍莓、桑椹等，都是很推薦可以多攝取的深色蔬果。

