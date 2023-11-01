小賈辣妻萬聖節穿性感內衣上陣　演出驚悚片驚聲尖叫

▲海蒂克隆在IG揭露今年萬聖節的部分造型，頭部上方黏上顆粒裝飾搭配紅色斗篷。（圖／翻攝heidiklum IG）

記者陳雅韻／綜合報導

昨是西洋萬聖節，歐美明星名流紛紛變裝過節，以大膽誇張萬聖節造型著稱的德國裔超模海蒂克隆（Heidi Klum），今年造型依然備受矚目，她開直播分享部分化妝過程，不過截稿前只見她頭戴顆粒頭套、身穿紅色斗篷的部分造型，尚未公布完整造型；倒是歌手小賈斯汀（Justin Bieber）的模特兒老婆海莉比伯（Hailey Bieber）先火辣登場，穿上白色內衣上陣演出驚悚片，吸睛度百分百。

▲小賈斯汀的模特兒老婆海莉比伯萬聖節穿內衣上陣，演出驚悚片。（圖／翻攝haileybieber IG）



▲海莉比伯露出驚嚇表情。（圖／翻攝haileybieber IG）

海莉比伯於萬聖節扮演驚悚片女主角，穿著白色內衣上陣，大秀事業線與勤練有成的腹肌線條，一旁則是拿著尖刀對著她的鬼，她做出驚恐表情，另一張照片她則在胸前抹上代表血的紅色顏料，驚嚇大叫，引來粉絲好奇是否由老公賈斯汀扮鬼。

▲貝克漢頭上長角並畫煙燻眼妝過萬聖節。（圖／翻攝davidbeckham IG）



▲貝克漢扮長角怪物，愛女哈珀扮成小松鼠。（圖／翻攝davidbeckham IG）

貝克漢（David Beckham）也在萬聖節認真打扮，特別畫了煙燻眼妝，額頭上則長出彎彎的角扮演怪物，但遇到女兒哈珀（Harper Beckham）立刻變身「女兒傻瓜」，他瞪大眼逗扮成小松鼠的哈珀笑，父女倆感情甜蜜蜜。