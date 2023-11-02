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「最適合獨居星座」Top 3！第一名獨身主義　自己在家過超爽

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▲▼星座 。（圖／翻攝IG@JTBC）

▲「最適合獨居星座」Top 3 。（圖／翻攝IG@JTBC）

記者鮑璿安／台北報導

無論是和家人或室友居住，都比不上自己住來得逍遙快活，這類人不適合群居，只適合獨自生活，不受他人步調影響，甚至超享受獨處時光，以下就公開「最適合獨居星座」Top 3 ，看看你上榜了嗎？

Top 3 牡羊座

牡羊座向來特立獨行，沒有太多的規矩，若是跟別人一起住很容易被嫌神經大條，反過來牡羊若是自己住就沒有這些問題了，他們不僅很擅長消化寂寞，自己一個人說走就走，不需要顧慮他人的情緒問題，這對於牡羊而言是最簡單快樂的生活模式了。

Top 2 摩羯座

摩羯座非常需要有自己一個人的空間，如果白天工作面對同事，下班回到家還要繼續學習和人相處，這會讓他們非常疲憊，倒不如自己一個人靜靜，而且摩羯完全不需要別人照顧，他們獨立能力超強，獨自一人活得快活自在，生活品質完全不會降低。

Top 1 水瓶座

水瓶座不僅適合獨居，他們也非常能適應單身，再加上本身怕麻煩的個性，認為學習和別人相處才是最困難的事情，畢竟很少人能跟水瓶的步調一致，甚至生活細節上，水瓶其實有自己的一套哲學，這點誰也改變不了，所以雙方無法遷就的基礎上，不如留給彼此空間，偶爾來關心一下水瓶就是最好的狀態了。

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關鍵字：

星座, 運勢, 牡羊座, 摩羯座, 水瓶座

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