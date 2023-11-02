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坎達兒珍娜化身「神力女超人」太吸睛　性感美胸＋九頭身長腿藏不住

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實習記者施至真／綜合報導

一年一度的萬聖節變裝派對，好萊塢紛紛祭出各種吸睛造型，當紅超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner），先後發布多位經典角色造型，只見她以初代神力女超人裝扮登場，性感美胸、一雙九頭身美腿、翹臀一覽無遺；坎達兒與凱莉珍娜加碼變裝Sugar和Spice兩位經典角色，讓人大讚造型精彩且誠意十足！

今年萬聖節，坎達兒珍娜拿出十足誠意，致敬多位經典電影角色，並釋出經典神力女超人扮相，只見她身穿70年代電視劇《神力女超人》服裝，美胸呼之欲出，一雙芭比美腿、性感翹臀也成為目光焦點，更得到初代神力女超人本人琳達卡特（Lynda Carter）認可，大讚「你做得太棒了，親愛的。」

▲坎達兒珍娜萬聖節。（圖／翻攝IG@kendalljenner）

▲初代神力女超人本人琳達卡特大讚坎達兒珍娜造型。（圖／翻攝IG@reallyndacarter）

坎達兒珍娜與凱莉珍娜也變裝《永遠的蝙蝠俠》中的Sugar和Spice兩位經典角色。坎達兒珍娜更加碼秀出瑪麗蓮夢露經典形象，簡單戴上金色短捲髮假髮、垂墜鑽石耳環，搭配黑色高領上衣，簡單卻不簡單！

▲萬聖節。（圖／翻攝IG@kyliejenner）

▲坎達兒珍娜與凱莉珍娜變裝Sugar和Spice。（圖／翻攝IG@kyliejenner）

▲坎達兒珍娜萬聖節。（圖／翻攝IG@kendalljenner）

▲坎達兒珍娜變裝瑪麗蓮夢露。（圖／翻攝IG@kendalljenner，下同）

誠意十足的坎達兒，也在限時動態發出黑天使裝扮，簡單以黑色翅膀、毛邊天使光環，為變裝造型重點，再穿上合身黑色上衣，下身以熱褲搭配黑絲襪，若隱若現實在太撩人，全身包緊緊也不忘耍辣。

▲坎達兒珍娜萬聖節。（圖／翻攝IG@kendalljenner）

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關鍵字：

坎達兒珍娜, 凱莉珍娜, 萬聖節, 變裝, 神力女超人

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