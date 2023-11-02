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風・Luxury／百億身家梅西名錶天天換　LV賣到缺貨金錶伴他領獎

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▲▼梅西名錶 。（圖／翻攝IG）

▲梅西身穿LV訂製Damoflage 印花羊毛訂製單排扣燕尾服搭TAMBOUR金錶，領取金球獎Ballon d’Or®官方硬箱獎盃。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

36歲阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi），日前從前所屬俱樂部老闆、前英格蘭名將貝克漢（David Beckham）手中，接下象徵足壇個人最高榮譽的2023年「金球獎」，是他14年來第8度獲得此殊榮，當天愛妻安托內雅與孩子全到齊見證榮耀時刻，他從頭到腳的LV裝扮（Louis Vuitton，路易威登）、169萬TAMBOUR 18K金錶也襯托他的百億身價，甚至連獎盃都是LV所打造，一切都是精品級。

▲▼梅西名錶 。（圖／翻攝IG）

▲梅西第8度奪得金球獎，愛妻安托內雅與孩子一同見證光榮時刻。

▲▼梅西名錶 。（圖／翻攝IG）

▲梅西戴的LV TAMBOUR 18K金錶，1,690,000元。

目前是邁阿密國際當家前鋒的梅西，奪下生涯第8座金球獎，獎座是LV特別製作的Ballon d’Or®官方硬箱獎盃，而他所穿的黑色訂製款Damoflage印花羊毛訂製單排扣燕尾服搭配白色襯衫、黑色領結和黑色德比鞋，也出自LV的設計，愛錶的他還戴上品牌今年重新改款、在台灣賣到缺貨的最新TAMBOUR 18K金腕錶，帥氣領獎，新一代TAMBOUR腕錶更為纖薄，錶殼的弧形側面則裝飾12個 LOUIS VUITTON立體字母，配上一體成形且符合人體工學的鍊帶，展現休閒優雅的風格。

梅西 。（圖／CFP）

▲梅西坐在場邊看足球賽，戴PP 2023年新款Calatrava 6007G 18K白金自動上鍊錶。（圖／CFP）

▲▼梅西名錶 。（圖／翻攝IG）

▲梅西入手PP 2023年新款Calatrava 6007G 18K白金自動上鍊錶，1,226,000元。（圖／翻攝PP官網）

梅西選擇錶款以運動風格為主，手腕上經常是當年最新錶款，「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）正是他的愛牌，2023年新款幾乎都被他納入收藏，包括Ref. 6007G的CALATRAVA自動上鍊白金腕錶，此系列錶款以斯文設計著稱，但新款逾面盤中央飾以碳纖維圖案，並在刻度與秒針綴以天藍色，碳纖維圖案的黑色小牛皮錶帶縫線也是藍色，亮色設計為錶款注入年輕活力，伴梅西在球場邊為隊友加油。

▲▼梅西名錶 。（圖／翻攝IG）

▲梅西擁有此款AP Roayl Oak彩虹圈珠寶錶的黃K金款，目前已停產，約5,101,000元。

而與俱樂部老闆貝克漢一家人聚餐時，梅西被目擊戴著金光閃閃的AP（Audemars Piguet，愛彼）Roayl Oak皇家橡樹彩虹錶圈腕錶，面盤鑲滿美鑽搭配鑲嵌漸層彩虹色調錶圈，高調展現華麗運動風，定價超過510萬元，此為2019年款式，目前已停產。以梅西天天換錶戴的習慣推出，名錶收藏規模相當驚人，總值肯定上億元。
 

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關鍵字：

風Luxury, 梅西, LV, Louis Vuitton, 路易威登, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, AP, Audemars Piguet

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