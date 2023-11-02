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Jisoo休閒裝上陣帶貨UGG愛鞋　3雙秋冬爆款懶人鞋先搶收

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實習記者施至真／綜合報導

南韓女團BLACKPINK成員Jisoo，近日雖因為續約及短命戀遭到熱議，但仍不受影響，在IG分享不少生活照，近日更PO出身穿瑜伽服裝品牌Alo的美照，敬業露出招牌細腿，腳上的UGG穆勒鞋，更成為粉絲目光焦點，心動到想要直接收，只能說Jisoo身為「帶貨女王」，當之無愧！除了Jisoo同款，今天加碼推薦3雙秋冬必收懶人鞋。

▲jisoo鞋。（圖／翻攝iG@sooyaaa__）

▲Jisoo穿Alo套裝，腳踩UGG穆勒鞋。（圖／翻攝IG@sooyaaa__）

Jisoo在IG曬出多張穿著瑜伽服裝品牌Alo休閒裝的美照，以緊身短裙、連帽外套、大LOGO中長襪，搭配Dior籐格紋迷你後背包、腳踩UGG栗色厚底穆勒鞋，舒適別緻，展現隨意卻精緻的簡單穿搭。UGG穆勒鞋在先前的貼文中就出現過，舒適、耐穿，還能增加穿搭造型感，難怪Jisoo愛不釋手。

UGG這款「Tazzlita穆勒鞋」，鞋面宛如麵包的設計，完全爆擊少女心！使用麂皮皮革鞋面、柔軟羊絨襯裡，加上4.5公分厚底，完整包覆雙腳，帶來無與倫比的柔軟度和保暖；而UGG品牌字樣則悄悄的烙印在鞋底，搭配編織圖騰更為細節增添巧思。

▲UGG。（圖／翻攝UGG官網）

▲UGG Tazzlita穆勒鞋。（圖／翻攝UGG官網）

此外，Jisoo也曾PO出踩在雪上穿著UGG「Disquette穆勒鞋」的貼文。融合Coquette和Disco風格，打造這雙簡潔卻不失俏皮感的拖鞋，穿上即打造時尚鬆弛感，舒適、輕鬆卻有型，預計將會成為下一波爆款休閒鞋。

▲UGG。（圖／翻攝UGG官網）

▲UGG Disquette穆勒鞋。（圖／翻攝UGG官網）

Jisoo去年也曾穿上Polo Ralph Lauren棉拖鞋逛大街，此外，喜歡休閒鞋的她，絕對不會放過紅遍全網的CROCS洞洞鞋！今天再加碼推薦3款Q萌造型的休閒鞋。

▲jisoo鞋。（圖／翻攝iG@sooyaaa__）

▲（左）Jisoo穿Polo棉拖鞋、（右）穿著CROCS洞洞鞋。（圖／翻攝IG@sooyaaa__）

＃TEVA 菠蘿麵包鞋

相較他牌麵包鞋，TEVA以崎嶇波紋與異材質設計，打造這雙菠蘿麵包鞋。斜口使用再生羊毛，鞋面的抗水科技及柔軟蓬鬆材質，穿上彷彿被羽絨溫柔包覆；搭配泡沫鞋床帶來Q彈腳感，百搭實穿還不怕撞款！

＃CHARLES & KEITH 皮帶釦刷毛懶人鞋

相比UGG的穆勒鞋，CHARLES & KEITH這款懶人鞋，仿麂皮的鞋面設有方形環、調節穿帶設計，高達5.5公分的厚底更顯腿長，無論正裝或便裝都能在舒適腳感下輕鬆搭配。

▲jisoo鞋。（圖／翻攝iG@sooyaaa__）

▲CHARLES & KEITH 皮帶釦刷毛懶人鞋。（圖／翻攝CHARLES & KEITH官網）

#The North Face 麵包鞋

燈芯絨鞋面實在太讓人心動了，在使用有蓬鬆度的羽絨填充，讓這雙鞋就像真的麵包一樣，穿上能打造極為鮮明的風格。

▲jisoo鞋。（圖／翻攝iG@sooyaaa__）

▲The North Face 麵包鞋。（圖／翻攝The North Face官網）

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關鍵字：

Jisoo, BLACKPINK, alo, UGG, Polo, CROCS

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