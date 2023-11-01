眼袋＋黑眼圈＝終極大魔王？　超簡單遮瑕法不動刀也變美

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

很多人都有眼袋加上黑眼圈的困擾，不妨可以透過遮瑕來改善眼周問題，只要一點點的遮瑕膏加上小技巧，就可以輕鬆蓋住眼袋跟黑眼圈。

Tips 1：先找到眼袋下緣的弧形，然後使用跟膚色相近的遮瑕膏，用小刷子沾取適量之後，由下往上，稍微把弧形陰影的部分遮蓋住。

Tips 2：描繪一遍之後，會發現底端還有一些陰影，接著就可以再重複1的步驟，在使用遮瑕膏把陰影的部分稍微蓋過去。

Tips 3：然後使用蜜粉輕輕的在眼下部分定妝，最後可以再使用霧面的打亮輕輕掃在陰影位置，增加提亮陰影的效果。

Tips 4：針對青色的黑眼圈可以使用帶橘色的遮瑕膏，同樣使用小刷子精準刷在黑色最明顯的地方，薄薄一層就可以很自然，後續再上粉底也不會看起來發青。

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