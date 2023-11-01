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眼袋＋黑眼圈＝終極大魔王？　超簡單遮瑕法不動刀也變美

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

很多人都有眼袋加上黑眼圈的困擾，不妨可以透過遮瑕來改善眼周問題，只要一點點的遮瑕膏加上小技巧，就可以輕鬆蓋住眼袋跟黑眼圈。

▲遮瑕,眼袋,黑眼圈,彩妝。（圖／達志示意圖）

Tips 1：先找到眼袋下緣的弧形，然後使用跟膚色相近的遮瑕膏，用小刷子沾取適量之後，由下往上，稍微把弧形陰影的部分遮蓋住。

Tips 2：描繪一遍之後，會發現底端還有一些陰影，接著就可以再重複1的步驟，在使用遮瑕膏把陰影的部分稍微蓋過去。

▲遮瑕,眼袋,黑眼圈,彩妝。（圖／達志示意圖）

Tips 3：然後使用蜜粉輕輕的在眼下部分定妝，最後可以再使用霧面的打亮輕輕掃在陰影位置，增加提亮陰影的效果。

Tips 4：針對青色的黑眼圈可以使用帶橘色的遮瑕膏，同樣使用小刷子精準刷在黑色最明顯的地方，薄薄一層就可以很自然，後續再上粉底也不會看起來發青。

【推薦單品】

＃PONY EFFECT 持久無瑕遮瑕蜜

▲PONY EFFECT,ALBION,sisley,彩妝,遮瑕膏。（圖／品牌提供）

從亞洲膚色中製做出專屬偏黃膚色調的遮瑕，一次推出3種不同明度的顏色，不僅可以針對黑眼圈、痘疤進行遮蓋，更可以作為修容使用，輕鬆打造出細緻水潤的完美膚況，而且水潤的質地完美不卡紋。

＃ALBION 超上鏡美肌修修筆

▲PONY EFFECT,ALBION,sisley,彩妝,遮瑕膏。（圖／品牌提供）

ALBION最經典的底妝單品就是雪膚系列，以超越雪膚的質感推出全新底妝修修筆，宛如隨身的擦擦筆，一抹就可以輕鬆遮蓋住臉部瑕疵，輕鬆打造出細緻平滑的奶油感膚況，總共推出2個顏色，可以更貼合使用需求。

＃sisley 植物完美修妍精華筆

▲Hanya,遮瑕,sisley,Dior,A.M. Fairyland,彩妝。（圖／品牌提供）

媲美彩妝師之手的植物完美修妍精華筆，擁有奶油級溶心質地，筆狀材質，但粉質完全不會乾燥，用來蓋痘疤、黑眼圈都不容易卡紋，即使質地潤澤也不會有過於輕透的感覺，一筆就可以把NG完美勾銷。

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關鍵字：

遮瑕, 眼袋, 黑眼圈, 彩妝

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