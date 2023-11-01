宋慧喬深V禮服不強調曲線　優雅女神裝引大咖女星讚嘆

▲宋慧喬以優雅黑白裙裝搭配CHAUMET Pensée系列項鍊及腕錶，出席品牌於南韓舉辦的高級珠寶展。（圖／CHAUMET提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬是法國珠寶品牌CHAUMET亞太區大使，繼巴黎、香港與新加坡的珠寶活動後，她昨出席於南韓首爾舉辦的Le Jardin de Chaumet高級珠寶展，以深V黑白拼接長禮服搭配三色堇造型的Pensée系列項鍊與腕錶，優雅大方的模樣引來星友韓韶禧留言讚嘆。



▲宋慧喬佩戴CHAUMET三色堇造型的Pensée系列18K白金鑲嵌白鑽、黃鑽與藍寶石項鍊。

宋慧喬雖然身穿深V禮服，但她不刻意強調身材曲線，而將焦點留給了CHAUMET鑲嵌白鑽、黃鑽與藍寶石的Pensée系列三色堇項鍊，三色堇於1850年代曾出現在品牌製作的冠冕上，當代演繹由不同大小尺寸排列的花瓣構成並展現漸層色彩，精緻迷人。



▲宋慧喬穿著日法混血品牌Maison Kitsune衛衣與丹寧褲，與愛犬Ruby享受悠閒時光。（圖／翻攝kyo1122 IG）

卸下華服的日常，宋慧喬以輕鬆簡便的穿搭為主，簡單的T恤、衛衣、丹寧褲、碎花洋裝都是她衣櫃中的實穿單品，日前她分享與愛犬Ruby膩在沙發上的生活照，即穿著以小狐狸圖案著稱的日法混血品牌Maison Kitsune粉紅色品牌Logo衛衣與丹寧褲，流露青春氣息。

