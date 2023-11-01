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小紅書爆紅「瀑布髮」養成攻略　洗護多加髮油柔順效果加倍

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、達志示意圖

小紅書上有很多美容技巧，最近有網友就風靡「瀑布髮」的養護攻略，只要透過髮膜與的髮油使用比例以及特殊混合的方式，就可以輕鬆讓髮絲柔順亮麗。

▲護髮,思波綺,巴黎萊雅,LUCIDO,FINO,髮,小紅書。（圖／品牌提供、達志示意圖）

STEP 1：可以先把頭髮清潔乾淨之後，挑選自己平時愛用的髮膜，然後先取一個小碗，拿出頭髮適當的用量。

STEP 2：接著拿出平時的髮油，擠兩下進入髮膜裡面，然後攪拌均勻。

▲護髮,思波綺,巴黎萊雅,LUCIDO,FINO,髮,小紅書。（圖／品牌提供、達志示意圖）

STEP 3：把混合好的髮膜與髮油塗抹到髮中到髮尾的位置，最後可將頭髮放進塑膠袋裡面，綁起之後，等待15到20分鐘。

STEP 4：最後將所有的護髮成分沖洗乾淨，即完成瀑布髮的養護效果。

【推薦單品】

＃思波綺 金耀瞬護髮膜（升級版），售價399元

▲護髮,思波綺,巴黎萊雅,LUCIDO,FINO,髮,小紅書。（圖／品牌提供、達志示意圖）

熱賣1.3億的思波綺金耀瞬護髮膜在11月迎來全新的升級版，2倍黃金修護成分：頂級山茶花精油、蜂王漿、大豆蛋白，不需要等待就可以快速為頭髮打造柔順效果，淡雅的花香調更是很多人用完都大推的關鍵，只要用過都回不去。

＃巴黎萊雅 金緻護髮精油－暖木裸香，售價599元

▲那木瓦,VANA,倫士度,沐浴,清潔,保養,DOLCE & GABBANA,THREE, 巴黎萊雅,。（圖／品牌提供）

巴黎萊雅最受到歡迎的金緻護髮精油，推出史上第一支木質調的香氣，由BYREDO御用調香師Jérome Epinette親自打造的香氣，蘊含高濃度的雪松精萃、白棉木精油，可以迅速打造出柔順絲滑晨光髮絲，迅速展現出性感活力的高段位香氣。

＃LUCIDO樂絲朵 摩洛哥護髮精華油

▲頭髮,頭皮,Hair Rituel,dreame,追覓,basiik,fino,LUCIDO,。（圖／品牌提供）

有吹整造型習慣的女孩，在洗完頭之後，可以使用髮油均勻塗抹在髮中到髮尾，再進行吹乾，不僅可以讓秀髮更柔順，也能降低熱傷害，推薦LUCIDO的摩洛哥護髮精華油，細膩質地使用之後能夠快速吸收進髮絲，不容易留下黏膩感，超浪漫的華麗花香，不需疊加香水，就能輕鬆打造偽體香。

＃FINO 高效滲透護髮油

▲Love Liner,FINO,J-LIN,MelanoCC,碧菲絲特,unlabel LAB,媚比琳,肌研,艾杜紗,高絲,寶雅,。（圖／記者李薇攝）

染燙髮的高CP值救星，絕對是FINO護髮膜，不到200元的價格，加上超強修護力，在美妝版早就紅透半邊天，這次再度推出免沖洗的護髮油，質地細膩又超好吸收，真的又是必須大推的好物，可愛的花果香味，直接當髮香噴霧連香水都省下來了。

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關鍵字：

護髮, 思波綺, 巴黎萊雅, LUCIDO, FINO, , 小紅書

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