小紅書爆紅「瀑布髮」養成攻略　洗護多加髮油柔順效果加倍

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、達志示意圖

小紅書上有很多美容技巧，最近有網友就風靡「瀑布髮」的養護攻略，只要透過髮膜與的髮油使用比例以及特殊混合的方式，就可以輕鬆讓髮絲柔順亮麗。

STEP 1：可以先把頭髮清潔乾淨之後，挑選自己平時愛用的髮膜，然後先取一個小碗，拿出頭髮適當的用量。

STEP 2：接著拿出平時的髮油，擠兩下進入髮膜裡面，然後攪拌均勻。

STEP 3：把混合好的髮膜與髮油塗抹到髮中到髮尾的位置，最後可將頭髮放進塑膠袋裡面，綁起之後，等待15到20分鐘。

STEP 4：最後將所有的護髮成分沖洗乾淨，即完成瀑布髮的養護效果。

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