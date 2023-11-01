IKEA拚雙11推4000項商品88折　BREEZEONLINE國際精品2折起

記者蔡惠如／綜合報導

從網購起家的雙11購物季即將來臨，IKEA也針對線上購物推出優惠趕一下風潮，搭上換季話題，以秋冬與收納商品為主打，祭出4千項商品88折優惠，此外還加碼消費滿12,000元免運。微風精品線上BREEZEONLINE雙11折扣也從11／1開跑，美妝最低下殺2.8折。

▲STRUTBRÄKEN雙人被套組原價1,999元，特價1,759元；TÄRNABY桌燈原價629元，特價554元。（圖／IKEA提供）

IKEA線上購物從11／1起至11／14期間，推出雙11優惠折扣檔期，針對近期天氣有感轉涼，民眾正準備家中換季，以秋冬商品跟收納用品為主打，包含能壓縮換季涼被及夏季衣物的真空密封收納袋、清理封存已久衣物灰塵的毛絮黏把，以及能讓衣櫃保持整潔有序的收納盒等，以及保暖萬用毯、秋冬寢具與拖鞋都在優惠之列。

▲GUNNEMOR萬用毯原價299元，特價263元；VINTERFINT拖鞋原價399元，特價351元。（圖／IKEA提供）

此外，另推全站單筆消費滿12,000元即可免運費，秋冬想添購大型傢俱，或者是大量家居商品的消費者，都見已可在此時出手，比實體門市更優惠，而且免費送到家，IKEA實體門市運送費用12,001元以上為990元，如要添購大量家具，在網路門市購買就能現省990元。

▲COACH 荔枝紋磁吸翻蓋半月斜背包珊瑚橘，原價11,990元，優惠價4,299元。（圖／微風提供）

微風精品線上BREEZEONLINE雙11折扣也從11／1開跑，為期24天，打出LOEWE、FERRAGAMO獨家旗艦館、超級VIP專享Bottega Veneta隱藏賣場等國際精品最低2折起優惠，輸入折扣碼「1111」再享84折，另旗下Breeze Beauty美妝打出不定期Helena Rubinstein、LANCOME、La Mer、Hermès、SK-II優惠，包括Lancôme小黑瓶、Estee Lauder小棕瓶、Kiehl’s小白瓶、Helena Rubinstein綠寶瓶將有最低2.8折起的促銷。

▲ESTEE LAUDER 雅詩蘭黛小棕瓶一手六入組，特價13,399元，打2.8折。（圖／微風提供）

微風表示，在11／11至11／24期間，消費滿3,000元還可參加抽獎，有機會獲得LG CordZero A9 TS 蒸氣系列All-in-One濕拖無線吸塵器、Molton Brown聖誕倒數月曆、alexanderwang BOBA CUP、MM6 Maison Margiela日本山形包等獎品。