跟著韓妞穿！秋季最夯「上厚下薄」穿搭技巧　時髦保暖又顯瘦

實習記者施至真／綜合報導

秋天忽冷忽熱實在很難穿衣服，一不小心就會爆汗或是著涼，今天整理最受韓妞歡迎的「上厚下薄」穿搭法，露出纖細長腿，減齡更顯瘦；掌握3個穿衣搭配技巧，輕鬆擁有暖意濃厚的時髦穿搭。

▲秋冬超夯「上厚下薄」穿搭法。（圖／翻攝IG@jxnjuvv）

＃上身以「洋蔥式穿搭」為主

所謂百病起於寒，身體暖和就不怕著涼，因此要留意上半身不要吹風，以外套、背心、高領、帽T等單品，保護脖子和肚子，「洋蔥式穿搭」方便穿脫，依照個人保暖需求自行加減即可，展現迷人的慵懶層次搭配。

▲洋蔥式穿搭最適合秋冬穿。（圖／翻攝IG@yunnnie）



＃「泡泡襪＆襪套」可帥可甜

90後復古潮捲土重來！泡泡襪、襪套時尚再現，將長襪隨意下拉，製造自然皺褶鬆弛感，簡單變化超有型，能保暖又有效修飾腿部線條，可帥可甜，不少國內外藝人、KOL也紛紛秀出穿著泡泡襪、襪套的時髦穿搭照。

▲Jisoo也穿泡泡襪。（圖／翻攝IG@sooyaaa__）



▲Rosé的襪套穿搭，保暖兼具時髦度。（圖／翻攝IG@roses_are_rosie）



＃稱職的長腿辣妹必備「長靴」

愛水不怕流鼻涕的秘密就是下身要保暖，穿上長襪加長靴，可以說是雙層保暖效果！隨意搭配短褲、短裙，露出一雙迷人長腿，演繹甜酷時尚，隨便搭都能成為穿搭教科書。