集結夢幻美妝品牌！ 3款「年末節慶禮盒」推薦　

記者曾怡嘉／綜合報導

年末正是送禮給摯友和犒賞自己一年辛勞的好時機，《ET FASHION》集結3款討論度極高的節慶禮盒，讓你送禮送到心坎裡。

▲Aesop 心旋和聲禮盒，2,900元。（內含尊尚芳香手部清潔露 500ml、廁後點滴 100ml、伊斯特洛斯芳香室內噴霧 50ml）

Aesop 2023-24 年度季節性禮盒，其靈感來自於聲響的波動傳遞，令人聯想到音樂帶來人們的幸福振動。《音韻悠揚Resonant Gestures》系列共有五款禮盒，各自以賦予音樂迷人魅力的不同元素所命名，可被視為一部獻給樂曲力量的美好頌歌。

▲愛馬仕 Tutti Twilly淡香精歡慶禮盒，6,300元。(內含Tutti Twilly 85ml+ 精巧版淡香水7.5ml、身體保濕潤膚乳80ml)

Virginie Jamin 設計的 Fantaisie d’étriers 方巾圖案化身為精美禮盒的雅緻包裝，搭配著精心描繪的馬術用具與設計感十足的繫帶及繩辮，以柑橘橙、樹葉綠和午夜藍等靈動的明亮色調彰顯精巧美物的高貴氣度，渲染出嶄新的愛馬仕節日風采。

▲SABON 星熠幻境 寶藏禮盒，3,980元。

隨著沐浴油、磨砂膏、身體乳，徜徉於夜仙子與月光花精靈般的香氣，在冬季中的沐浴時光中呵護自己。禮盒中享受一大一小雙磨砂膏搭配，無論在家或攜帶旅行，都能在星熠幻境的絕美香氣中度過最愉悅的冬日。