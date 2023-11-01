直擊Acne Studios台灣首店！終於等到Kylie丹寧裝與蝴蝶結包、預覽話題秀款

▲Acne Studios台灣首家專賣店正式在新光三越A9館開幕。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

瑞典知名時尚品牌Acne Studios台灣首家專賣店正式在新光三越A9館開幕，為慶祝登台，品牌特別將剛發表完的最新秀款2024春夏系列搬進店內預覽，連同凱莉詹娜（Kylie Jenner）所演繹的秋冬系列髒污效果丹寧套裝、蝴蝶結包Multipocket也都一一登場，《ET FASHION》也來到現場直擊從當季到明年的話題必買品項！

▲裂紋粉色皮革Platt迷你包 。（圖／品牌提供）

▲Apor鑰匙圈 。（圖／品牌提供）

▲Kylie成為Acne Studios2023秋冬全新丹寧形象廣告主角，手提Multipocket蝴蝶結包。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

Acne Studios店裝以粉紅色金屬展示櫃碰撞溫暖灰泥牆，營造前衛美學，為寵幸台灣時尚迷特別帶來獨賣的裂紋粉色皮革Platt迷你包、 Apor鑰匙圈，都是品牌的經典特色。2023秋冬當季的矚目焦點，勢必是Acne Studios引以為傲的丹寧品項，復古風格的「盤尼西林」仿舊水洗和「油塗層」蠟質水洗褲裝趁勢登場，形象照中Kylie以裸背入鏡，全身透過人體彩繪呈現出染上髒污的衝突感，手提品牌新成員Multipocket蝴蝶結包，如今Kylie同款單品都可在店內找到。

▲ Acne Studios 2024春夏系列搶先登台預覽 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲假睫毛、白色油漆裂紋元素成為2024春夏亮點 。（圖／品牌提供）

此外，可預先一窺2024春夏流行趨勢，該季靈感始於英國藝術家Katerina Jebb的作品《Physical Evidence of a Woman》，其中象徵「女性著裝規範」的紅色細高跟鞋、假睫毛、女士緊身衣等符號被重新掃描，這些物件被以錯視手法演繹在長洋裝上，多了熟悉感和童趣風格。工業氛圍依舊是品牌不可遺漏的亮點，丹寧布料覆蓋著白色油漆和裂紋處理，多款仿舊造型Multipocket包款被以光澤紅、拉絲冰藍和閃亮棕色皮革材質演繹，延續Y2K步伐。

▲GANNI哥本哈根門市。（圖／翻攝自IG、品牌提供）





▲韓韶禧穿著GANNI裙裝。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

同時，來自哥本哈根的話題時尚品牌GANNI也終於宣告登台，繼進軍大陸及南韓後，亞洲第三站就來到台灣，由擁有KENZO、Isabel Marant、self- portrait的代理商惇聚引進，預計將在2024年初正式開幕，目前台灣門市的確切位置還未可知。GANNI於2009年由創意總監Ditte Reffstrup和首席執行官Nicolaj Reffstrup夫妻接手後，重新定義哥本哈根的時尚風格，捨棄極簡風貌，在GANNI設計語言中可見大量明亮的色彩以及新穎廓形。近年來掀起時髦人士追隨，包含賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）、韓韶禧、BLACKPINK成員Jennie等人的私服行頭都可見該牌身影。