fb ig video ETtoday search mobile

雙11小米86吋液晶電視4萬元有找　OVO投影機現省8000元

>

▲雙11影音家電促銷。（圖／各業者提供）

▲小米雙11推百款旗下商品促銷。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

11月邁入雙11的促銷檔期，大陸品牌小米也針對此檔期祭出全年最大優惠，從影音家電、廚店、小家電、穿戴裝置等一應俱全，共推出上百款單品近5折促銷，其中86吋液晶顯示器還推出不到4萬元的破盤價，並有智慧氣炸鍋6.5L、靜音聲波電動牙刷T302以及無線車充Pro等新品熱騰開賣。台品牌OVO則推旗艦款投影機首度優惠，直接現省8,000元。

▲雙11影音家電促銷。（圖／各業者提供）

小米年末大檔「2023小米雙11 購物狂歡節」即起至11／13止，主打旗下新品上市就優惠活動，加大容量的智慧氣炸鍋6.5L，可加熱、解凍、發酵麵團等內建12種預設烹飪模式，提供簡單易用的一鍵式智慧烹調功能，廚藝小白可使用米家APP中約100道食譜，採用一鍵就能完成，提供白色與黑色兩種顏色選擇，售價2,995元，雙11特價2,695元。

▲雙11影音家電促銷。（圖／各業者提供）

而Xiaomi智慧顯示器Max 86型，具備86吋全螢幕、4K Ultra HD解析度、120Hz螢幕更新率，並支援Dolby Vision IQ與Dolby Atmos，搭載Android TV 11，提供超過30萬部的電影與串流內容，原價69,999元，直接降價3萬元，推出39,999元的特價，想為家中添買大螢幕體驗的消費者，可以趁此時入手。

▲雙11影音家電促銷。（圖／各業者提供）

其他居家清潔產品優惠，包括集結全自動掃地、拖地、集塵、清洗拖布於一體的掃拖機器人X10+，原價26,995元，特價12,995元；高溫無線洗地機 W10 Ultra原價20,995元，特價10,995元；1.2公斤的超輕量無線吸塵器原價8,995元，特價5,295元。

▲雙11影音家電促銷。（圖／各業者提供）

台品牌OVO也在雙11檔期，推出旗下多款投影機、電視機、電視盒產品全面5折起特價，包括旗下熱賣的小蘋果投影機推出的「增強版」新品 U1-D，內建32GB容量可儲存更多影片，旗艦投影機 K3-S也首度降價。

▲雙11影音家電促銷。（圖／各業者提供）

小蘋果投影機增強版U1-D可下載儲存數十部影片，原價14,980元，雙11推新品首發價12,980元，登錄再送簡易百吋布幕與落地式三腳架。首度降價的旗艦投影機K3-S，支援3500流明亮度，號稱開燈也能看，可已當電視用，原價29,980元，雙11檔期打78折，特價21,980元。

關鍵字：

雙11, 小米, ovo

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

你是智者還是反骨者？超準「羽毛心測」一眼看出你是哪類人

你是智者還是反骨者？超準「羽毛心測」一眼看出你是哪類人

小S女兒Lily秀萬聖節「天使裝扮」　網驚呼：根本仙女下凡

小S女兒Lily秀萬聖節「天使裝扮」　網驚呼：根本仙女下凡

「身邊最多工具人」星座Top 3 ！　第一名懂得抓住弱點讓異性甘願付出

「身邊最多工具人」星座Top 3 ！　第一名懂得抓住弱點讓異性甘願付出

安格斯12星座一周運勢10／30－11／5　金牛感情空白、獅子雜事特別多 黑芝麻能讓頭髮變黑？大骨湯能補鈣？營養師一次說明白 看到貓咪上樓還下樓？測試你是左腦人還是右腦人 連小學生都會你還好意思偷懶？5種「消脂有氧運動」適合秋天做 別相信剛認識就吐露心事的人　聊天時「用1分鐘」就能看透對方性格 星巴克店王換了！　「全台最夢幻門市」一開幕就當冠軍 想吃炸雞又怕胖？營養師教「吃炸物不罪惡」6原則：水果有妙用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面