雙11小米86吋液晶電視4萬元有找　OVO投影機現省8000元

▲小米雙11推百款旗下商品促銷。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

11月邁入雙11的促銷檔期，大陸品牌小米也針對此檔期祭出全年最大優惠，從影音家電、廚店、小家電、穿戴裝置等一應俱全，共推出上百款單品近5折促銷，其中86吋液晶顯示器還推出不到4萬元的破盤價，並有智慧氣炸鍋6.5L、靜音聲波電動牙刷T302以及無線車充Pro等新品熱騰開賣。台品牌OVO則推旗艦款投影機首度優惠，直接現省8,000元。

小米年末大檔「2023小米雙11 購物狂歡節」即起至11／13止，主打旗下新品上市就優惠活動，加大容量的智慧氣炸鍋6.5L，可加熱、解凍、發酵麵團等內建12種預設烹飪模式，提供簡單易用的一鍵式智慧烹調功能，廚藝小白可使用米家APP中約100道食譜，採用一鍵就能完成，提供白色與黑色兩種顏色選擇，售價2,995元，雙11特價2,695元。

而Xiaomi智慧顯示器Max 86型，具備86吋全螢幕、4K Ultra HD解析度、120Hz螢幕更新率，並支援Dolby Vision IQ與Dolby Atmos，搭載Android TV 11，提供超過30萬部的電影與串流內容，原價69,999元，直接降價3萬元，推出39,999元的特價，想為家中添買大螢幕體驗的消費者，可以趁此時入手。

其他居家清潔產品優惠，包括集結全自動掃地、拖地、集塵、清洗拖布於一體的掃拖機器人X10+，原價26,995元，特價12,995元；高溫無線洗地機 W10 Ultra原價20,995元，特價10,995元；1.2公斤的超輕量無線吸塵器原價8,995元，特價5,295元。

台品牌OVO也在雙11檔期，推出旗下多款投影機、電視機、電視盒產品全面5折起特價，包括旗下熱賣的小蘋果投影機推出的「增強版」新品 U1-D，內建32GB容量可儲存更多影片，旗艦投影機 K3-S也首度降價。

小蘋果投影機增強版U1-D可下載儲存數十部影片，原價14,980元，雙11推新品首發價12,980元，登錄再送簡易百吋布幕與落地式三腳架。首度降價的旗艦投影機K3-S，支援3500流明亮度，號稱開燈也能看，可已當電視用，原價29,980元，雙11檔期打78折，特價21,980元。