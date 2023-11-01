華麗又浮誇的聖誕彩妝一年才一次必收！超級限量錯過就不會再有

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

周年慶還沒結束，聖誕節彩妝香氛就已經搶先報到，以下就盤點多款厲害又好用的聖誕彩妝組合或是單品，不管是要送人還是自己用都必須要擁有。

＃ARMANI 亞曼尼MY WAY隨身香氛禮盒，售價4450元

ARMANI今年聖誕主要以香氛禮盒為主，經典紅色的盒身印有品牌標誌LOGO設計，把最熱賣MY WAY香氛搭配出新組合，清甜純淨、明亮淡雅的氣息，可以展現出女性潔淨優雅的女神氛圍，這次30ml加上7ml的搭配，在家或是外出攜帶都很方便。

＃INNISFREE Joyful維他命C淨亮組，售價1080元

聖誕節最受小資女喜歡的INNISFREE推出多款限量組合，其中最必買的就是Joyful維他命C淨亮組，裡面含有維他命C淨亮精華30mL，還有綠茶玻尿酸保濕精華、調理液，等於保濕基本做足，煥白更有效果，而且這一瓶維他命C淨亮精華真的好吸收又輕透，使用起來CP值超高。

＃VALENTINO 柔霧眼頰彩#03－高訂白金聖誕版，售價1850元

鉚釘可以說是VALENTINO非常經典的品牌識別，這次推出聖誕彩妝系列，同樣以此風格作為設計，白色鋼琴質感基底搭配金色大LOGO，看起來高級感十足，展現出滿滿時尚感，同時還可以當作時髦的補妝鏡使用，放在包包裡面立刻質感滿點。

＃RMK DANCING DIMENSIONS耀動眼彩盤，售價2950元

把紐約布希維克揮灑的塗鴉牆、歡愉夜生活為靈感，RMK推出全新聖誕彩妝都充滿了快樂氣息，其中，8個顏色組成的耀動眼彩盤，以獨特色調做搭配，絕美金棕、灰紅、桃粉等色調都可以一次滿足，可以兩個顏色直接搭配出活力感的眼妝，也能夠多個色彩搭配，是一款新手或是老手都可以玩出全新妝感的必收單品。

＃THREE 魅光零界線眼影霜，售價1250元

將畫家古斯塔夫・克林姆的畫作「吻」為發想，描繪出戀愛節慶的感覺，全新聖誕系列更顯優雅仙氣，首推THREE家最擅長的眼影霜，細緻光澤感的濕潤質地，可以打造出細緻閃閃發光的眼部妝容，粉色、金橘與卡其色調，可以單擦或是疊擦出與眾不同的妝容層次，同時可以更服貼在眼部肌膚，宛如雪紡紗罩上肌膚的質感。

＃SUQQU 晶采彩妝組，售價3750元

SUQQU在這一次聖誕推出第一波的彩妝組合，將日本的冬季雪景捕捉到色彩的應用與質地上，滿滿雪花紛飛的璀璨折射光澤，讓這次眼影光澤成為焦點，具有亮澤感水波光色調輕盈薄透，宛如雪結晶般的晶采光透，即使是紫色、藍色也可以輕鬆上眼，展現出極致優雅的大人感眼妝，搭配眼線與頰彩，讓妝容更加的完整。

＃ADDICTION 魅癮眼采盤（近未來炫耀版），售價1870元

年末的聖誕節總是讓人聯想到派對季，ADDICTION在2023年的聖誕彩妝，把粉絲帶到超現實的太空幻境，運用奇幻來設計整套6色眼影盤，有閃亮亮片的粉紅色、天空藍、璀璨金，也有霧面棕、大地橘等色調，而且完全不用擔心難上手，閃亮一色大面積刷在整個眼窩，然後再用棕色壓在眼線，就可以打造出時髦好看的妝容，細緻的粉質也不會顯眼泡，真的可以收。

＃NARS 瞬效水凝光氣墊粉餅（流金夜閃限量版），售價1800元

NARS聖誕節也以金色為經典的底妝系列換上新裝，限量販售，賣完就不會再出，其中，氣墊粉餅一直以來都是很熱賣的品項，可以創造出細緻些微光感的肌膚妝效，用過的人都知道它的厲害之處，這次換上霧金色的包裝，拿出來補妝更是吸睛，直接成為全場目光焦點。

＃benefit 笑的眉叮美噹禮盒，售價1400元

總是讓人感受到滿滿美式活潑氛圍的benefit，旗下眉彩系列真的沒用過就落伍，這次針對聖誕節推出可愛的禮盒套組，包含：還我美眉膏、這細我的眉筆、超絨易塑型眉蠟，直接所有經典單品都直接包裝好，送人自用完全不需要想，直接入就對了。

＃DIOR 藍星唇膏金燦手拿包 杜樂麗花園限量版，售價11500元

DIOR每年聖誕節可以說是品牌的重頭戲，總是把手工藝術發揮極致，這次推出的手拿包一出場就成為焦點，金色外殼運用條紋製做出波光粼粼質感，在光線照耀下熠熠生輝，打開之後不僅可以當作手拿包，更完美收納唇膏，直接成就最時尚的晚宴造型，可以說是1萬元就可以買到DIOR設計的包款，還可以擁有4支藍星唇膏，當然很超值。

＃嬌蘭 幻彩流星蜜粉球（奇幻珍獸限定版），售價2750元

嬌蘭這一次把聖誕節的奇幻魔力與東方色彩結合，推出奇幻珍獸限定系列，把專屬動物的狂野與髮飾優雅結合，推出一系列美到驚呼的作品，其中，非常久沒有以新姿態與粉絲見面的「幻彩流星蜜粉球」，終於又推出新的包裝，以性感又奢華的綠色沾染墨色，搭配金色宛如花瓣的設計，裡面超級細膩的5色蜜粉可以混合出最修飾肌膚的色澤，淡雅高貴的香氣，真的用過才懂它的經典價值。

＃DIOR 超完美氣墊外殼 杜樂麗花園限量版，售價1250元

DIOR最受歡迎的氣墊粉餅每次都會因應不同季節與節慶，推出限量的包裝，今年聖誕節也不例外，再度以法國杜樂麗花園為靈感，把絕美的巴洛克花紋藝術，運用金色刺繡的方式呈現出來，美到讓人屏息，粉絲絕對要收藏。

＃YSL 恆久完美打亮氣墊，售價2850元

YSL每年的聖誕彩妝都美到不行，一上市就被搶空的恆久完美打亮氣墊，這次又換上新包裝，以白色細緻的高級感妝容，運用金色的大理石裂紋，展現出優雅大器的氛圍，最厲害的不僅是持妝效果，更可以打造出具有光澤感的肌膚紋理，輕鬆擁有澎潤飽滿的無瑕底妝。

＃Laura Mercier 金燦星空三色亮采盤禮盒組，11.5g、售價1890元

以聖誕節星空燦爛之美為靈感，Laura Mercier這次推出的聖誕彩妝系列，就是以金色與深藍色為包裝主題，其中，品牌擅長運用細膩粉質打造的精緻妝感，最值得入手就是亮采盤，金色粉盒裡面有三格打亮或是頰彩色系，輕鬆上就可以創造出具有光澤感的肌膚妝效，擁有細膩好氣色靠它就搞定。

＃shu uemura 石之海9色眼影盤，售價2500元

植村秀每年聖誕節都會推出厲害的聯名系列，這次跟日本漫畫家荒木飛呂彦所創作的《JOJO的奇妙冒險》合作，其中，最值得收藏的就是9色眼影盤，裡面的顏色不僅實用、好上手，其中灰綠色大理石感紋路的色調，更是呼應JOJO聯名女主角的獨家色選，當然很值得收藏。

【加碼推薦】

＃后 重生秘帖 X MINJUKIM粉漾時光限定版

后的重生秘帖早就是無人不知、無人不曉的經典保養，每年品牌也都會與各不同領域的藝術家合作，今年攜手新銳設計師MINJUKIM，把重生秘帖變得好可愛，真的是把各年齡層的少女心通通喚醒，仙氣的櫻花粉、軟嫩鵝黃色瓶身，躍上可愛黃色或粉色小花，搪瓷感的包裝質感滿分，連紙盒都換上可愛小花花，真的有夠療癒，裡面經典的拱辰、瓊玉、清心精萃成分，持續幫助肌膚抵抗老化，清爽質地一抹秒吸收，有感保養，奢寵肌膚。

＃后 秘帖循環精華（夏舞彩帶版）

韓系保養之中，前導精華一直擁有不可取代的地位，這一支身為后的賣座單品，與南韓抽象藝術家河泰任激盪出全新火花，在潔白無瑕的宮廷白瓷上面，運用亮麗的活力黃色、淺綠色彩帶交織，呈現出舞動的優雅姿態，河泰任說，「黃色是光芒，是燦爛的記憶與治癒人心的能量，亦或是思想的泉源，而淺綠色象徵著清新與心靈的平靜，白色則意味著最純潔的美好」；而這也是秘帖循環精華第10次換上限定包裝的作品，收藏別具意義。