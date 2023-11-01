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夏姿巴黎春夏秀款搶先登台！　手提包還原海底美景、最時髦漢麻系列誕生

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記者鮑璿安／台北報導

台灣設計師品牌SHIATZY CHEN 夏姿・陳 2024春夏系列「蜃縷 / Mirage」日前在巴黎時裝周上發表，時隔一個月終於來台於勤美璞真城城仰搶先展出，本季設計總監 Shiatzy Chen 女士以「蜃縷」為題，透過工藝之美，營造東方典故中海市蜃樓的虛幻之景，讓人深深著迷。

▲▼ 夏姿 。（圖／品牌提供）

▲▼ 夏姿 。（圖／品牌提供）

▲▼ 夏姿 。（圖／品牌提供）

▲ 夏姿・陳 2024春夏系列「蜃縷 / Mirage」日前在巴黎發表，以「蜃縷」為題 。（圖／品牌提供）

▲▼ 夏姿 。（圖／品牌提供）

▲▼ 夏姿 。（圖／品牌提供）

▲▼ 夏姿 。（圖／品牌提供）

▲大地色圖騰刺繡、還原珊瑚與貝殼光澤等海底美景，是本次一大看點 。（圖／品牌提供）

夏姿此次在台展出主系列中31套男女裝，以及本季亮點15套漢麻系列，特色在於以珠飾、貝殼、絨球等多樣素材將海底元素裝點在飄逸的裙裝之中，值得細細欣賞，傳遞春夏的灑脫；凹凸布面理表象著海底的珊瑚、輕蕾絲疊上銀色燙面閃耀出貝殼光澤，運用工藝手法體現活靈活現。穿梭於秀上的斑駁抽絲牛仔裝、亞麻編織穆勒半鞋、抽繩束口包、方形托特包也來到展區，延續服裝的穩重基調。

▲▼ 夏姿 。（圖／品牌提供）

▲漢麻系列與法國巴西裔藝術家 Daniela Busarello合作 。（圖／品牌提供）

本季邀請法國巴西裔藝術家 Daniela Busarello一同參與，並與法國藝術工坊91.530 Le Marais以及創辦人Victoire de Pourtalès合作，打造漢麻系列開版圖騰，勾勒出彼此對於海龍的想像，色澤均一的面料上洗禮淡然色系，使用白底跳胭脂桃或青瓷藍色，成為東西結合的精華。

▲ISABELLE WEN溫慶珠。（圖／品牌提供）

▲ISABELLE WEN溫慶珠。（圖／品牌提供）

▲ISABELLE WEN溫慶珠。（圖／品牌提供）

▲ISABELLE WEN 2023秋冬系列混合刺繡雪紡與細膩的珠飾網紗，結合中性輪廓。（圖／品牌提供）

與此同時，台灣設計師品牌ISABELLE WEN 2023秋冬依舊堅守品牌一貫的華麗色彩，刺繡雪紡與精緻細膩的珠飾網紗，裝點在中性的廓形襯衫以及外套中，宛若寶石般的晶鑽亮珠亦可細細欣賞，形成少見的碰撞效果，奢華且依然帥氣；選用男士的西裝面料、喀什米爾針織與各種長度的外套大衣款式，以層次感強化襯托，打造出新穎的三件套同質同色系背心、西裝外套、西褲，可滿足日常混搭。

關鍵字：

夏姿, 春夏, 荷包, SHIATZY CHEN

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