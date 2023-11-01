皇家禮炮開賣「新奢時尚系列第二代」打高訂牌　角瓶打造列車潮流酒吧

▲皇家禮炮於台北101購物中心開設快閃店。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

「皇家禮炮」威士忌近期與英國新銳設計師Richard Quinn二度合作，推出第二代新奢時尚系列，共有橙紅玫瑰限定版與法蘭西菊2款限定版，讓藏家眼睛一亮，並於台北101購物中心4樓開設「皇家禮炮．時尚旖境」精品館快閃店，讓消費者彷彿走入時尚花園之中，沈浸在訂製服與酒香氛圍裡。

繼2021年皇家禮炮與英國新銳設計師 Richard Quinn合作，首度推出「皇家禮炮21年新奢時尚系列第一代」藍玫瑰限定版後，近期再於台灣推出「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」的橙紅玫瑰限定版與法蘭西菊限定版，以大膽的撞色與充滿想像力的前衛元素，結合Richard Quinn標誌性的印花風格，像是斗篷加身般的讓皇家禮炮21年呈現出時尚的新風格。

即起至11／13期間，也於台北101購物中心4樓都會廣場，開設「皇家禮炮． 時尚旖境」期間限定精品館，首次將Richard Quinn秀上高訂服裝空運來台，搭配周邊陳設呈現夢幻與現實交織的空間，參觀者也可選擇在此品酩每日限量50杯的「皇家禮炮21年新奢時尚系列第二代」單杯純飲，以及「皇家禮炮21年調和蘇格蘭威士忌」、「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」、「皇家禮炮21年調和穀物威士忌—王者之鑽」，此外還有充滿現場氛圍感的「皇家晨漾沁菊」和「蓓蜜玫瑰之鑽」兩款限定調酒可供選擇。

而三得利威士忌品牌「角瓶」，近期也於台北表演藝術中心前廣場，獨創全台首創列車互動潮流酒吧「角幹線KAKUBIN號」，為消費者打造深入角瓶日威起源的五感穿越互動體驗。

「角幹線KAKUBIN號」邀請世界冠軍大竹學Manabu Ohtake於活動客座，並攜手亞洲50大酒吧的Bar Mood、日本工匠級排隊烘焙名店—嵜本SAKIMOTO高級生吐司、初炸小食等打造聯名餐飲套組，活動期間不僅有經典的餐酒饗宴，11／4、11／5兩天還有DJ嗨翻不斷電等派對節目。

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