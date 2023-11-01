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超準心測！第一眼看到人臉還是蝴蝶？秒測你的「真實個性」

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記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝小紅書

大多數人都認為很瞭解自己，但其實有時候可能你也被自己欺騙了，誤解了自己的性格。最近《小紅書》上就有個超夯的心理測驗，憑著第一眼的反應就能反映出你的內在真實個性，許多測過的網友都說準，快來試試。

Q：這張圖中，你第一眼看到的是什麼？

▲▼ 超準心測！一眼看出你的內在性格。（圖／翻攝小紅書）

A.人臉

B.石頭／草

C.蝴蝶

＊分割下為選項解析＊

＊分割下為選項解析＊

＊分割下為選項解析＊

A.人臉

第一眼看到人臉的你，給別人的感覺是個熱情、開朗的人，好像對什麼事都無所謂，但你的內心世界卻讓人捉摸不透，甚至可能不快樂。你不喜歡在外人面前展露悲傷，總是將傷心煩惱都埋在心中，不想讓人發現、揭開你的傷疤，但另一方面你又希望別人可以安慰你、理解你，給你安全感，經常會幻想希望有個人很懂你，理解你的悲歡。

你害怕被人忽視，有時候讓人感覺像個孩子，但其實內心很成熟，別人對你好，你就會加倍回報。不擅長表達的你，在外人面前比較拘謹，但在熟人面前則是說個不停，遇到難過的事則會躲起來偷哭，不敢讓人看到。

B.石頭／草

這類型人性格上比較矛盾，高冷又固執，同時愛恨分明，遇到不尊重自己的人，即使遇到困難，寧可受罪也不會向對方尋求幫助。個性率真、坦誠的你，非常討厭被欺騙，做人處事上很直接，不圓滑、不世故，也比較不記恨，與別人發生了不愉快，但只要過了就過了，而工作上即使是不喜歡的事，也會努力完成。

因為你很善良、心腸軟，樂於助人，所以也經常有人幫助你，即使有人傷害了你，只要對方誠心道歉了也就會算了，不追究。在不熟的人面前很安靜、木訥，但一旦熟了就會展現出鬧騰的真性情。

C.蝴蝶

你是一個心口不一的人，刀子嘴豆腐心、開朗又冷漠都是你的代表詞。你缺少安全感，很感性又很容易心軟，所以面對朋友的求助，總是有求必應，一點都不會糾結，也因此很容易受騙上當。在人際關係上曾經受過傷，所以對陌生人容易有戒備心，對不熟悉的人很冷漠，但熟悉了以後就會打開心房，能玩得很瘋很開心。

其實你是很體貼的人，常會為他人著想，有時候甚至會迎合、討好別人，所以常會感到很累。喜歡你的人很多，但是真正理解你的人、知道你內心想法的人很少。

關鍵字：

心理測驗, 測試, 運勢, 性格, 真實個性

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