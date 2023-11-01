孔曉振放福利po露香肩美照　戴獨一無二千萬珠寶錶迷死人

▲孔曉振佩戴全球唯一的伯爵Wings of Lights 18K白金彩色寶石珠寶錶，12,400,000元。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓「收視女王」孔曉振久未公開亮相也沒推出新戲劇作品，讓粉絲頻頻詢問她工作是否有新進度，今她在IG發出為代言品牌伯爵（PIAGET）拍攝的最新形象照與影片滿足一下粉絲的期待，她身穿露香肩的黑色平口裝搭華麗珠寶錶，一頻一笑都相當迷人，43歲的她放電功力不減。

▲孔曉振演繹伯爵新款珠寶錶。（圖／翻攝rovvxhyo IG）



▲伯爵Limelight Gala系列18K白金宮廷式雕刻飾紋彩色寶石鑽石錶，4,370,000元。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

孔曉振10月與韓裔美籍歌手凱文吳（Kevin Oh）歡慶結婚一周年，小倆口難得在IG放閃，各自po上緊緊相擁的背影照與手牽手的正面照，幸福模樣甜煞眾人；感情得意也讓她自帶光芒，為伯爵演繹全球獨一無二的上千萬元Wings of Lights 18K白金彩色寶石珠寶錶，以及Limelight Gala系列18K白金宮廷式雕刻飾紋彩色寶石鑽石錶，展現強大的女神氣場。

▲孔曉振剛與老公凱文吳10月歡度結婚一周年。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

回歸日常，孔曉振最喜歡寬鬆的打扮，再配上低調的名牌包出遊，她所選擇的包款都不是布滿Logo或眾人皆知的設計，比利時王室御用的百年品牌Delvaux正是她的心頭好，尤其喜愛經典Pin系列亮色款，曾拎著粉紅色、亮綠色包款上街，洋溢活潑氣息。

▲比利時品牌Delvaux的包款是孔曉振的心頭好，亮綠色款式更顯活潑。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

