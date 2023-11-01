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全新「揉色染髮」正夯！專家點名3款必染秋冬髮色

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▲▼專家點名3款必染秋冬髮色。（圖／翻攝自IG/ryohair

秋冬流行揉色染髮，刻意模糊色彩邊界看起來更自然。（圖／翻攝自IG/ryohair）

記者曾怡嘉／台北報導

邁入秋冬，正是換髮色的好時機，AVEDA分享2023秋冬趨勢中，除了攻佔眼球的Y2K繽紛元素依然火熱，高雅的芭蕾元素及回歸自然的民族風也是時尚界的熱門話題，因此像是貝殼粉、卡其灰和森林綠都是秋冬趨勢髮色。

▲▼專家點名3款必染秋冬髮色。（圖／品牌提供）

▲（圖／品牌提供）

還不知道秋冬要染什麼髮色嗎？AVEDA資深染髮講師 Meggy點名，甜美「貝殼粉」、知性「卡其灰」及神秘「森林綠」都將是今年秋冬趨勢髮色。但最重要的是，不論是鮮豔對比或穩重冷調的髮色，都建議透過雙色挑染創造光影感，避免髮色看起來死氣沈沈。

考量過於亮眼的髮色及撞色對比在現實生活並非人人皆可駕馭，AVEDA提出全新「揉色」技法，將漂色區塊與上色區塊錯置堆疊，刻意模糊色彩界線，髮色看似自然變化，卻有著設計師精心編排過的和諧規律。

不僅能讓高明度的特殊髮色在日常生活也能輕鬆駕馭而不顯突兀，還能讓最基本的安全髮色，在設計師的客製化設計下變得時髦迷人而保有低調。在深淺交錯的細緻光澤變化之下，髮色就像聚光燈隨時打亮臉部輪廓，玩味出值得放大細看的精細氛圍。

關鍵字：

染髮, 秋冬趨勢, 染髮, 顏色

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