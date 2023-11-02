皮膚科醫師「低成本淡化頸紋」秘訣！3類紋路改善法快記好

▲皮膚科醫師分享不同程度頸紋的正確改善秘訣。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@ahc.official）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@goodal_official、@thanks_kim

現代人很會保養，光看臉都比實際年齡年輕不少，但許多人都忽略了頸部，導致臉看起來年輕，但脖子上卻有一道道頸紋，看起來不美觀還顯老。針對頸紋問題，皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書提醒千萬別學網路上各種頸部拉伸按摩操，小心讓頸紋更嚴重！她也依照3種不同程度的頸紋分享「低成本」改善秘訣，教你正確淡化頸紋不走歪路。

＃輕度頸紋



脖子上只有淺淺的一兩道皺摺，且脖子皮膚感覺有點鬆弛，這屬於輕度的。劉醫師提醒，這時候千萬不要跟風練頸紋操，身上每一塊皮膚都禁不起反覆拖拉扯的，尤其頸部皮膚本身就很脆弱，一拉扯就更容易鬆。

這劉醫師表示，不需要特別買很昂貴、專用的頸霜，買個15%～20%濃度的尿素乳霜塗抹，就能幫助緩解乾燥粗糙。另外，如果晴天要出門，記得給脖子做好防曬，用衣物罩住的硬防曬會更好。

＃中度頸紋



面對面能看到紋路的中度頸紋，可以嘗試使用A醇、胜肽類的護膚品塗抹在脖子上，並要持續下去，同樣也要做好防曬。另外，可以做一些射頻類的醫美項目，包括家用的射頻每容易也可以用，但甲狀腺有問題的人就別用了。

＃重度頸紋



頸部肌膚明顯有鬆垂的狀況、紋路明顯，則屬於重度了，不只熟齡人才有，很多人20多歲就有了。劉醫師表示，這種重度頸紋光靠保養品護膚沒辦法起到太大作用，建議可以在與專業醫師面診諮詢後，做醫美項目來幫助改善。

最後劉醫師也提醒，現代人大多是「低頭族」，常低著頭玩手機、前傾著辦公，會讓頸闊肌越來越鬆弛。建議大家可以買個電腦支架，抬高電腦高度；用手機時則舉起來使用，都能幫助減少頸紋的產生。

