營養師曝「一份肉」真正含意　吃多少「用手量」就知道

▲每日攝取足夠的蛋白質很重要。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人越來越注重身材管理與飲食健康，不少人都求助營養門診，但是營養師口中的「一份肉」是什麼意思呢？營養師高敏敏表示，一份肉就等於一份蛋白質，也就是7克蛋白質，若真的不知道怎麼算，用手掌大小來計算也很方便。

營養師高敏敏分享，營養師口中的一份肉，就是指一份蛋白質，建議一般人一天可以攝取6~8份，若以50公斤的人為例，每天至少要吃到約40g的蛋白質。

那麼一份肉的蛋白質要怎麼挑選呢？高敏敏指出一份約＝1/3掌心大小魚肉、肉類＝2格傳統豆腐＝半盒嫩豆腐＝1杯豆漿（約190c.c）＝1又1/3片小方豆乾＝5湯匙吻仔魚＝3湯匙蚵仔＝4尾劍蝦＝39g納豆＝1/3塊黑豆干=1顆雞蛋=2/3豆包=半塊生豆皮=2塊三角油豆腐=3湯匙毛豆仁。

由上述可知，蛋白質來源不僅是肉，除了蛋以外，還有很多植物性食物富含蛋白質，尤其植物性蛋白的脂肪、膽固醇更低，膳食纖維跟植化素更豐富，每天用部分的植物性蛋白來取代動物性蛋白，可以讓身體更健康，同時降低死亡率。

她也建議蛋素食朋友，可以多交替食用各種植物性蛋白質，像是豌豆搭配毛豆、或黃豆搭配藜麥，讓胺基酸種類更完整。除了注意蛋白質攝取來源，優先順序也很重要，營養師建議以豆製品為優先選擇，再來是魚肉、海鮮，然後是蛋，最後才是肉類。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

出門在外，不知道從何準備起，也可以用手來推算份量，營養師分享一般女生是「3份肉手」，比較修長的女生或比較瘦小的男性是「4份肉手」，高大肉壯的男生大部分就是「5份肉手」。建議大家吃之前可以用手比一下大小，建議大家每天不要吃超過自己的2個手掌攤開大小的肉。

〔同場加映〕

蛋白質分為低脂、中脂、高脂，想補充蛋白質又想要控制體重，挑選低脂較佳。

低脂：一份55大卡

雞胸肉、瘦豬肉、花枝、豆漿、蛤蠣、蚵仔、牛腱、一般魚類

中脂：一份75大卡

雞蛋、雞翅、雞排、豬排、豆腐、豆干、鮭魚、鱈魚、虱目魚

高脂：一份≥120大卡

秋刀魚、豬蹄膀、香腸、臘肉等加工製品、五花、梅花、雪花肉片