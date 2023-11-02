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在別人眼裡你哪一點最可怕？選一張圖測試性格底線

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記者李薇／台北報導

心理測驗往往可以探究人自己不知道或是不太熟悉的一面，以下這個在小紅書爆紅的測驗可以找出來你哪個部分最可怕，快來看看準不準。

Q：以下4張圖選一張覺得最喜歡的圖

▲心理測驗,心測,占卜。（圖／小紅書）

A.

選擇這張色塊的你在別人眼中理性得可怕，無論是在感情還是工作上面，都有很強的邏輯性，不容易被感情推著走，遇到突發事件也相當冷靜，可以堅守著自己的底線與原則，如果對方觸碰到雷區，即使再喜歡都可以說分手，看起來很冷漠無情，但是守護自己的一種方式。

B.

選擇這張色塊的你在別人眼中懶惰得可怕，與其說是懶，其實你是蠻隨心所欲生活的人，因為提前計畫會讓你心裡產生負擔，所以通常的情況下，你很不喜歡先預訂什麼樣的事情，除非是重要的工作或是任務，總是死到臨頭才要去完成，看起來是很懶，但你完成工作的效率卻很高。

C.

選擇這張色塊的你在別人眼中善良得可怕，你是個心思很單純、沒有壞心眼的人，性格算是非常好，總是可以跟身邊的親朋好友相處融洽，而且不容易與他人產生矛盾，甚至還可以充當調解人士，幫忙處理大家的情緒，但也別總是委屈自己，可以適當的發發脾氣。

D.

選擇這張色塊的你在別人眼中自律得可怕，你算是個性很要強的人，面對任何事情都不會輕易的放棄或是說不，你在人生中有自己的規劃與想像，為了達到目的也會努力去實踐，而且自制力很強，完全不會服輸的類型。

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關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜

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