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超準心測！挑一款最喜歡的翅膀　測測你與生俱來的天賦是什麼？

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記者曾怡嘉／台北報導

每個人與生俱來就有天賦，就是上天給你的出色才能，有的人提早發現，就容易在該領域中發光發熱，但更多人就是不知道自己的天賦在哪？《小紅書》有個很夯的心理測驗，憑第一眼選項就能看出你的天賦是什麼。


#憑直覺挑一對你最喜歡的翅膀

▲▼超準翅膀心測　秒測你的出色天賦 。（圖／翻攝自小紅書）

（圖／翻攝自小紅書）

－－－－－－－－－（下有解析）

挑選A的你

你的天賦就是你伶牙俐齒的口才，能把死的說成活的。你只要人在，嘴巴就停不下來，很會炒熱場子，和朋友聚會也總是社交力全開，交友可說是非常廣闊，擁有豐富的人脈，即便出了事情也不怕沒人能幫忙。

挑選B的你

你的天賦是你的領導力，無論是生活或是工作上，你都很有自己的主見和想法，希望別人都能聽你的，你在群體中是很有號召力的角色。遇到不平的事情，會立刻拔刀相助。

挑選C的你

你的是交際手腕，在群體中你永遠不怕會落單，細心的你總讓朋友安心和你訴說心事或是大吐苦水，你是位很好的傾聽者，你很知道什麼話可以說，什麼話是不能說。

挑選D的你

你的天賦就是可愛，你有一雙漂亮的眼睛，可愛又萌的外表，就是你的優勢，無論是身旁好友或是另一半，都會把你當成女兒來疼，對你就是充滿著責任，可愛的外表去哪裡都不怕吃虧，這就是你與生俱來的魅力。

關鍵字：

天賦, 翅膀, 心理測驗

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