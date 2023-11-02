fb ig video ETtoday search mobile

楊祐寧買錶問「時尚總監」　老婆敗精品免批准「我會困惑」

>

▲▼ 楊祐寧 。（圖／公關照）

▲楊祐寧第二度為百年靈錶站台。（圖／百年靈提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶百年靈（Breitling）今發表新一代飛行錶Avenger復仇者系列，男星楊祐寧穿上飛行風格皮衣搭Avenger B01 Chronograph 44復仇者計時新錶，帥氣登場，他透露老婆Melinda是家中的「時尚總監」，因此買錶會與老婆討論，他說：「不是問可不可以買，是討論好不好看。」問及若換另一半買精品是否要問他意見？他笑著說：「不用！問我2雙高跟鞋哪雙漂亮，我會很困惑。」

楊祐寧今所戴的百年靈新錶為Avenger復仇者44毫米計時腕錶，最大突破是搭載品牌具70小時的動力儲存及5年保固的B01自製機芯，共有藍色、綠色、黑色或沙色面盤款式，另一革新是為了讓計時操作更順暢，改為新型方形按鈕；更亮眼的計時碼錶選擇還有Avenger B01 Chronograph 44 Night Mission復仇者夜間任務計時腕錶，推出亮黃色與碳黑色兩款，錶殼和錶圈由防刮陶瓷材質製成，而錶背、錶冠、按鈕和錶扣均以鈦金屬製成，美學與堅固性能兼具。

▲▼ Breitling,IWC飛行錶 。（圖／公關照）

▲瑞士巡邏兵特技飛行隊佩戴百年靈Avenger B01 Chronograph 44復仇者計時腕錶，搭沙色軍用皮革錶帶款226,000元。

▲▼ Breitling,IWC飛行錶 。（圖／公關照）

▲百年靈Avenger B01 Chronograph 44復仇者計時腕錶，綠色錶盤搭配綠色軍用皮革錶帶款226,000元。

百年靈壯大Avenger復仇者系列，同時發表Avenger Automatic GMT 44復仇者世界時區自動腕錶、Avenger Automatic 42復仇者自動腕錶，可依功能所需選擇，再從豐富的顏色款式中挑出心儀錶款，各有軍用皮革錶帶或三排式精鋼錶鍊設計，共通特色是較過往復仇者錶款簡約，讓佩戴者一眼就能辨識資訊。

▲▼ Breitling,IWC飛行錶 。（圖／公關照）

▲百年靈Avenger B01 Chronograph 44 Night Mission復仇者夜間任務計時腕錶黃面黃膠帶款，264,000元。

▲▼ Breitling,IWC飛行錶 。（圖／公關照）

▲百年靈Avenger Automatic GMT 44復仇者世界時區自動腕錶，藍色錶盤搭配精鋼鍊帶款156,000元。

▲▼ Breitling,IWC飛行錶 。（圖／公關照）

▲百年靈Avenger Automatic 42復仇者自動腕錶，黑色錶盤搭配精鋼鍊帶款136,000元。

IWC（萬國錶）的飛行錶也赫赫有名，近期推出飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊世界時間腕錶「森林地」特別版與TOP GUN海軍空戰部隊計時腕錶41「莫哈韋沙漠」特別版兩款新作，前者是品牌首款以彩色陶瓷打造的Timezoner ®世界時區腕錶，配備深綠色陶瓷錶殼與瓷化鈦金屬（Ceratanium®）錶環及錶冠，配備專利的Timezoner®世界時區功能，佩戴者只要按下並轉動旋轉錶圈，就能輕鬆在不同時區之間切換。

飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕錶41「莫哈韋沙漠」特別版，則是IWC第一只沙色陶瓷錶殼的41毫米飛行員計時腕錶，其獨特色調靈感源自美國海軍飛行員的飛行服和戰鬥機武器學校（TOPGUN）所在地的沙漠景觀，裝載自製69380型機芯，精準且具絕佳抗磁性，內外都強悍。

▲▼ Breitling,IWC飛行錶 。（圖／公關照）

▲IWC飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊世界時間腕錶「森林地」特別版，556,000元。（圖／IWC提供，以下同）

▲▼ Breitling,IWC飛行錶 。（圖／公關照）

▲IWC飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕錶41「莫哈韋沙漠」特別版，374,000元。

►孔曉振放福利po露香肩美照　戴獨一無二千萬珠寶錶迷死人

►宋慧喬深V禮服不強調曲線　優雅女神裝引大咖女星讚嘆

關鍵字：

楊祐寧, Breitling, 百年靈, IWC, 萬國錶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

宋慧喬深V禮服不強調曲線　優雅女神裝引大咖女星讚嘆

宋慧喬深V禮服不強調曲線　優雅女神裝引大咖女星讚嘆

小賈辣妻萬聖節穿性感內衣上陣　演出驚悚片驚聲尖叫

小賈辣妻萬聖節穿性感內衣上陣　演出驚悚片驚聲尖叫

「容易沉船」的超級戀愛腦3大星座女！Top 1精力金錢全花在另一半身上

「容易沉船」的超級戀愛腦3大星座女！Top 1精力金錢全花在另一半身上

彩妝師教「超自然磨皮底妝法」！4步驟打造柔焦濾鏡般超細緻美肌 超準心測！第一眼看到人臉還是蝴蝶？秒測你的「真實個性」 超準心測！挑一款最喜歡的翅膀　測測你與生俱來的天賦是什麼？ 看到貓咪上樓還下樓？測試你是左腦人還是右腦人 你是智者還是反骨者？超準「羽毛心測」一眼看出你是哪類人 星巴克「小熊萬年曆」只送不賣　祈願馬克杯新品上市 星巴克今「限定8小時」買一送一　中午11點起揪咖買起來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面