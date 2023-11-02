楊祐寧買錶問「時尚總監」　老婆敗精品免批准「我會困惑」

▲楊祐寧第二度為百年靈錶站台。（圖／百年靈提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶百年靈（Breitling）今發表新一代飛行錶Avenger復仇者系列，男星楊祐寧穿上飛行風格皮衣搭Avenger B01 Chronograph 44復仇者計時新錶，帥氣登場，他透露老婆Melinda是家中的「時尚總監」，因此買錶會與老婆討論，他說：「不是問可不可以買，是討論好不好看。」問及若換另一半買精品是否要問他意見？他笑著說：「不用！問我2雙高跟鞋哪雙漂亮，我會很困惑。」

楊祐寧今所戴的百年靈新錶為Avenger復仇者44毫米計時腕錶，最大突破是搭載品牌具70小時的動力儲存及5年保固的B01自製機芯，共有藍色、綠色、黑色或沙色面盤款式，另一革新是為了讓計時操作更順暢，改為新型方形按鈕；更亮眼的計時碼錶選擇還有Avenger B01 Chronograph 44 Night Mission復仇者夜間任務計時腕錶，推出亮黃色與碳黑色兩款，錶殼和錶圈由防刮陶瓷材質製成，而錶背、錶冠、按鈕和錶扣均以鈦金屬製成，美學與堅固性能兼具。

▲瑞士巡邏兵特技飛行隊佩戴百年靈Avenger B01 Chronograph 44復仇者計時腕錶，搭沙色軍用皮革錶帶款226,000元。





▲百年靈Avenger B01 Chronograph 44復仇者計時腕錶，綠色錶盤搭配綠色軍用皮革錶帶款226,000元。

百年靈壯大Avenger復仇者系列，同時發表Avenger Automatic GMT 44復仇者世界時區自動腕錶、Avenger Automatic 42復仇者自動腕錶，可依功能所需選擇，再從豐富的顏色款式中挑出心儀錶款，各有軍用皮革錶帶或三排式精鋼錶鍊設計，共通特色是較過往復仇者錶款簡約，讓佩戴者一眼就能辨識資訊。

▲百年靈Avenger B01 Chronograph 44 Night Mission復仇者夜間任務計時腕錶黃面黃膠帶款，264,000元。

▲百年靈Avenger Automatic GMT 44復仇者世界時區自動腕錶，藍色錶盤搭配精鋼鍊帶款156,000元。





▲百年靈Avenger Automatic 42復仇者自動腕錶，黑色錶盤搭配精鋼鍊帶款136,000元。

IWC（萬國錶）的飛行錶也赫赫有名，近期推出飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊世界時間腕錶「森林地」特別版與TOP GUN海軍空戰部隊計時腕錶41「莫哈韋沙漠」特別版兩款新作，前者是品牌首款以彩色陶瓷打造的Timezoner ®世界時區腕錶，配備深綠色陶瓷錶殼與瓷化鈦金屬（Ceratanium®）錶環及錶冠，配備專利的Timezoner®世界時區功能，佩戴者只要按下並轉動旋轉錶圈，就能輕鬆在不同時區之間切換。

飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕錶41「莫哈韋沙漠」特別版，則是IWC第一只沙色陶瓷錶殼的41毫米飛行員計時腕錶，其獨特色調靈感源自美國海軍飛行員的飛行服和戰鬥機武器學校（TOPGUN）所在地的沙漠景觀，裝載自製69380型機芯，精準且具絕佳抗磁性，內外都強悍。

▲IWC飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊世界時間腕錶「森林地」特別版，556,000元。（圖／IWC提供，以下同）





▲IWC飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕錶41「莫哈韋沙漠」特別版，374,000元。